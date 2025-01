في خطوة متوقعة، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ملغيًا بذلك قرار سلفه جو بايدن الذي أزالهم من القائمة في عام 2021.

هذا القرار يضع أساسًا قانونيًا لتحركات أوسع ضد هذه الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران، في إطار استراتيجية شاملة للتعامل مع طهران خلال ولايته الثانية.

لم يصدر عن الحوثيين أي رد فعل فوري وواضح تجاه قرار ترامب بإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، رغم خطورة العواقب المحتملة لمثل هذا القرار.

هذا الصمت غير معتاد من جانبهم، إذ اعتادوا الرد بسرعة على المواقف المعلنة تجاههم.

من ناحية أخرى، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقرار ترامب، وعبّرت عن شكرها له على ما وصفته بالقرار "التاريخي".

وكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في تدوينةٍ له على منصة "إكس" قائلاً: "انتظر اليمنيون طويلاً، ولا سيما أولئك الذين فارقوا الحياة أو عذبوا أو اعتقلوا ظلما، أو دُمرت منازلهم، وشردوا في أصقاع الأرض، الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

Yemenis have waited long for justice, especially those killed, tortured, detained, displaced, or had their homes destroyed. Designating the Houthis as terrorists is key to accountability and a step toward peace and stability in Yemen and the region.