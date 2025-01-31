في أول كلمة له بعد توليه رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية، أعلن أحمد الشرع عن إنشاء "لجنة تحضيرية" لمؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

وقال الشرع في خطابه، إنه "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية"، متعهداً بالعمل على ضمان "وحدة" أراضي سوريا وتحقيق "السلم الأهلي" فيها.

جاء ذلك بعد يوم من الإعلان عن سلسلة من القرارات التي صدرت الأربعاء، أعلن عنها الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، من ضمنها تعليق الدستور السوري لعام 2012، وحل البرلمان الحالي واللجان المنبثقة عنه، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

وتم الإعلان عن تفويض الشرع مساء الأربعاء في إطار فعاليات "مؤتمر انتصار الثورة السورية"، حيث هنأ العقيد حسن عبد الغني الشعب السوري "بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه"، واعتبار الثامن من يناير/كانون الثاني من كل عام يوماً وطنياً للبلاد.

وأعلن عبد الغني حل جيش "النظام البائد"، وإعادة بناء الجيش السوري "على أسس وطنية"، وحل جميع الأجهزة الأمنية "التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين"، وهو ما أكده الشرع في كلمته مساء الخميس.

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وأعلن الشرع أنه تسلم مهامه كرئيس للبلاد في المرحلة الانتقالية، مع تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي جديد منذ مساء الأربعاء، وذلك "بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة".

وأكد الشرع أن أولويته في الفترة القادمة ستركز "على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم"، بالإضافة إلى "إتمام وحدة الأراضي السورية، كلّ سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة".

كما تعهّد الشرع بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، مؤكداً أن بلاده "تفتح اليوم فصلاً جديداً في تاريخها.

ترحيب عربي

ومنذ مساء الأربعاء، توالت ردود الفعل العربية على تولي الشرع رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية، إذ قالت وسائل إعلام أردنية أن ملك الأردن عبد الله الثاني، هنأ الشرع بتوليه مهام رئاسة البلاد.

كما وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الشرع بعد تسلمه رئاسة البلاد.

وأشار أمير قطر في تغريدة له عقب الزيارة، إلى أن لقاءه بالشرع اتسم بـ"روح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين"، مؤكداً على أن الدوحة ستعمل "مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية".

أشكر أخي الرئيس أحمد الشرع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم، لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين، وسنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية. pic.twitter.com/AQ7CEhAbpJ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 30, 2025

كما رحب ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان، الشرع ، على تسميته "رئيساً للجمهورية السورية لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية" من خلال رسائل نشرتها وكالة الأنباء السعودية.

كما أرسل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه برقيتي تهنئة للشرع، مرحبين بتوليه رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.