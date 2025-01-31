إيلاف من الضفة: بعد إطلاقها سراح 3 أسرى إسرائيليين أمس، و5 تايلانديين، في إطار اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، أعلنت حماس أنها ستفرج عن 3 إسرائيليين آخرين، السبت.

فقد أكد "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، على تليغرام اليوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق سراح كل من عوفر كالديرون وكيث سيجل وياردين بيباس، غداً.

بدورها أكدت إسرائيل أنها تسلمت قائمة المحتجزين، الذين يفترض أن تفرج عنهم الحركة.

في المقابل، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي سيفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا مقابل الإسرائيليين الـ 3.

وكانت حماس سلمت أمس المجندة الإسرائيلية، أغام برغر، للصليب الأحمر في جباليا، شمال غزة.

فوضى وتدافع

فيما سلم كل من الأسير الإسرائيلي غادي موسيس (أكثر من 80 عاماً)، وأربيل يهود (29 عاماً) لفرق الصليب الأحمر في خان يونس، جنوب القطاع.

إلا أن تسليم الأخيرين شهد فوضى عارمة، إذ تدفق المئات نحو سيارات الصليب الأحمر، ما أخر تسليم المحتجزين، ودفع إسرائيل لاحقا إلى تعليق تسليم الأسرى الفلسطينيين لساعات، قبل أن تعود وتفرج عنهم.

أتى ذلك، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الحالي، بعد 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية المدمرة، التي حولت أغلب المناطق في القطاع إلى أثر بعد عين.

ونص الاتفاق على 3 مراحل، على أن تمتد المرحلة الأولى 42 يوما، يطلق خلالها ما يقارب 33 إسرائيليا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

فيما أطلق حتى الآن، 10 إسرائيليين، و 5 تايلانديين (غير محسوبين ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل)، مقابل أكثر من 300 فلسطيني.

