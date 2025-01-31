إيلاف من دمشق: تداولت مواقع التواصل صورة على أنها تُظهر زوجة أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الانتقالية، تقف إلى جانبه، لكن هذا الادعاء غير صحيح. في الواقع، تعود الصورة للمذيعة التونسية ريم بو قمرة، التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام عقب لقاء إعلامي جمع صحافيين من قناة العربية والحدث.



وجاء انتشار هذه الصورة بالتزامن مع تداول أنباء عن مشاركة زوجة أحمد الشرع في لقاء مع وفد من النساء السوريات في الولايات المتحدة. وأكدت إحدى الحاضرات أن الشرع قدم زوجته للحضور نافياً الشائعات حوله، قائلاً ممازحًا: "والله هي وحدة ما في غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا هو مجرد إشاعات".

لكن هذه لم تكن الصورة الوحيدة المتداولة بمعلومات مغلوطة؛ فقد انتشرت صورة أخرى للشرع برفقة سيدة منقبة مع الادعاء بأنها زوجته. إلا أن الحقيقة أن تلك الصورة تعود إلى لقاء جمعه بالشاعرة السورية آلاء مصطفى، حيث تم تداولها تحت عنوان "أول ظهور لزوجة أحمد الشرع"، رغم أن أي وسيلة إعلامية لم تنشر صورة لزوجته، بل تحدثت فقط عن مشاركتها في اللقاء.



يشار الى أن الصورة الأصلية لريم بو قمرة نُشرت في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2025 على إنستغرام، بعد لقاء إعلامي ضم زملاء صحافيين من قناتي العربية والحدث ووسائل إعلام أخرى. وعلّقت بو قمرة على الصورة قائلة: "بعد لقاء إعلامي جمع زملاء صحافيين من العربية والحدث ومختلف وسائل الإعلام الأخرى".



وتكررت الادعاءات الخاطئة حين أعيد تداول صورة الشرع مع الشاعرة آلاء مصطفى، مرفقة بمزاعم بأنها زوجته، وهو ما ثبت عدم صحته.

وفي ظل كل هذه الادعاءات، يزداد الفضول حول زوجة أحمد الشرع، التي قد تصبح في حال استقرار الحكم "سيدة سوريا الأولى". فبعد عقود من ارتباط هذا اللقب بأسماء من عائلة الأسد، يبدو أن العالم يتطلع إلى معرفة ملامح هذه الحقبة الجديدة، وسط الجدل المستمر حول دور المرأة في السياسة السورية ومدى تأثير الفكر الإسلامي في تشكيل صورتها العامة.