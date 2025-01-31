إيلاف من واشنطن: أثار اقتراح ترامب بنقل سكان غزة إلى دول أخرى جدلاً عالميًا، وتحديًا للأعراف الدبلوماسية، وإثار تساؤلات حول استراتيجيات السلام في الشرق الأوسط.

وبعد توليه منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني، لم يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ خطته على عجل فحسب، بل انطلق مسرعا.

في دوامة من الإجراءات التنفيذية والتصريحات، بدا ترامب عازماً على تحديد نبرة رئاسته ليس في أول 100 يوم من ولايته، ولكن في أول 100 ساعة.

لقد دخلت بعض التحركات، مثل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وإغلاق المبادرات الفيدرالية للتنوع والمساواة والإدماج، حيز التنفيذ بضربة قلم منه. كما أدت تحركات أخرى، مثل مراجعة جميع المساعدات الأجنبية وإصدار أوامر بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلى تحريك عمليات أوسع نطاقا. كما تم الطعن في تحركات أخرى، مثل منع جميع المنح الفيدرالية، في المحكمة وتم إلغاؤها بسرعة.

تحركات ترامب قد تصطدم بصخور الواقع

إن هذا السيل من النشاط يقود الولايات المتحدة على مسار مختلف تماما، ولكن ليس من الواضح على الفور ما هو حقيقي وما هو طموح، وما هي السياسات التي سوف تصمد، وما هي السياسات التي سوف تصطدم بصخور الواقع الوعرة.

إن تعليقات ترامب هذا الأسبوع حول رغبته في رؤية بعض البلدان تستقبل اللاجئين من غزة - فقد ذكر الأردن ومصر على وجه التحديد، في حين ذكرت بعض التقارير الإخبارية أيضًا أنه كان يفكر في إندونيسيا وألبانيا أيضًا - تندرج تمامًا في هذه الفئة غير المؤكدة.

فهل هذه خطة ملموسة؟ أم اقتراح سياسي جاد؟ أم أنها مجرد مثال آخر على تصريحات ترامب غير المدروسة؟

وكان ترامب قد طرح هذه الفكرة لأول مرة ــ والتي كانت حتى ذلك الوقت حكراً إلى حد كبير على اليمين المتطرف في إسرائيل ــ في مؤتمر صحفي يوم السبت على متن الطائرة الرئاسية.

وعندما سئل عن المحادثة الهاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله، بدأ الرئيس بالثناء على الملك، قائلاً إنه قام "بعمل رائع"، مشيراً إلى أن الأردن يستضيف "ملايين الفلسطينيين بطريقة إنسانية للغاية".

ثم أضاف: "قلت له: "أود أن تتولى المزيد من المهام". لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن، وأرى أنه في حالة من الفوضى. إنها فوضى حقيقية".

وتابع: "عليك أن تأخذ الناس"، وأضاف أنه يود أن "تأخذ مصر الناس" أيضًا، وفي إشارة إلى عدد سكان غزة، قدر ترامب عددهم "بمليون ونصف المليون شخص على الأرجح"، واقترح: "علينا فقط أن ننظف هذا المكان بالكامل. إنه - كما تعلمون - على مر القرون، هذا - هذا العديد من الصراعات، هذا الموقع. ولا أعرف. يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيًا موقع هدم الآن. يتم هدم كل شيء تقريبًا، ويموت الناس هناك. لذلك، أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية ونبني مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام للتغيير ".

ردود فعل عنيفة على الفور

وقد أثارت هذه التعليقات - التي قال فيها إن هذا الترتيب قد يكون مؤقتا أو طويل الأجل - ردود فعل عنيفة على الفور، حيث قالت مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وحماس، ولو بأدب، إن هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ.

ولكن على الرغم من هذه المقاومة، عزز ترامب موقفه بعد يومين، قائلا إنه ناقش الأمر أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقد صاغ ترامب الفكرة كوسيلة لنقل سكان غزة "إلى منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب وثورة وعنف"، وأن هذا النقل من شأنه أن "يجعل الناس يعيشون في مناطق أكثر أمانا وربما أفضل بكثير وربما أكثر راحة".

وسواء كانت هذه الخطة جيدة الصياغة أم لا، وسواء كان هناك أي تفكير حقيقي أو عمل جماعي قد تم وضعه في الفكرة أو كيفية تنفيذها، فإن مجرد ذكر الفكرة علناً ــ ثم تكرارها للمرة الثانية ــ كان كافياً لإبعادها عن نطاق اليمين المتطرف الإسرائيلي وإدخالها في الخطاب السائد. وهذا وحده ليس تحولاً بسيطاً.

دعوة الدول الغربية لأخذ الفلسطينيين

ولنتأمل ما يلي: في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كتب اثنان من أعضاء الكنيست آنذاك ــ داني دانون من حزب الليكود، الذي عُيِّن منذ ذلك الحين سفيراً لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، ورام بن باراك من حزب يش عتيد ــ مقالاً في صحيفة وول ستريت جورنال أوصى فيه بأن تبدي الدول الغربية ــ التي أبدت في الماضي استعدادها لاستيعاب ملايين اللاجئين من المناطق التي مزقتها الحرب ــ نفس الاستعداد وتستقبل اللاجئين من غزة كحل للأزمة الإنسانية هناك، وذلك لتخفيف المعاناة في غزة. وقد كُتب هذا المقال بعد أكثر من شهر بقليل من مذبحة حماس.

"ومن بين الأفكار المطروحة أن تقبل دول العالم أعداداً محدودة من العائلات الغزية التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى هناك"، كما كتبوا.

وأكد الاثنان أنهما كانا يتحدثان عن سكان غزة الذين يسعون إلى الانتقال إلى أماكن أخرى ــ وليس أنهما كانا يدعوان إلى أي نوع من التهجير القسري. ولم يكن هذا مهماً؛ فقد تعرضا للتشهير في الدوائر المتوقعة، وخاصة بن باراك المنتمي إلى تيار الوسط.

وهنا مثال من مقدمة مقال رأي في صحيفة هآرتس: "إن الدعوة التي وجهها عضو الكنيست رام بن باراك، نائب رئيس الموساد السابق، في صحيفة وول ستريت جورنال للدول الأوروبية لاستقبال اللاجئين من غزة ليست سوى نسخة مزخرفة من التطهير العرقي، مما يؤدي إلى انهيار غير مسؤول للتمييز بين الوسطيين والمتعصبين العنصريين من أقصى اليمين الإسرائيلي".

ترامب يتحالف مع العنصريين المتعصبين؟

وبناء على هذا المنطق، تحالف ترامب أيضا الآن مع "المتعصبين العنصريين في اليمين المتطرف الإسرائيلي". إلا أنه لم يفعل ذلك.

إن ما فعله هو تقديم فكرة خارج الصندوق ـ سواء كانت جادة أم لا ـ لحل مشكلة قائمة، وطريقة بديلة للنظر إلى الحل بعيداً عن المعتقدات التقليدية الجامدة المطروحة على الطاولة. ولا شك أن إعادة النظر في الافتراضات الراسخة ليست بالضرورة أمراً سيئاً.

في جوهره، يعتبر ترامب قطباً عقارياً ينظر إلى الأمور من هذا المنظور العالمي: عندما يكون الحي في حالة خراب، يجب إخلاء السكان وإعادة بنائه، ثم إعادتهم إلى هناك أو إعادة استخدام المساحة. ويبدو أن نفس المنطق يكمن وراء تفكيره الحالي بشأن غزة.

هل سيستقبل المصريون والأردنيون مئات الآلاف من اللاجئين من غزة؟ هل ستقيم ألبانيا وإندونيسيا "خان يونس الصغير" في جاكرتا أو تيرانا؟ هل يريد أهل غزة الرحيل؟

إن هذا الأمر مشكوك فيه للغاية. ولكن ترامب أظهر استعداده لاستخدام نفوذه لحمل الدول على الخضوع لإرادته: انظر فقط إلى مدى سرعة رئيس كولومبيا في التراجع عن مساره وقبول الطائرات التي تقل رعاياها المرحلين هذا الأسبوع، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى إذا لم توافق كولومبيا.

ولكن حتى لو لم تسفر هذه الفكرة عن شيء، فإن استعداد ترامب لطرح بديل للإطار الدبلوماسي القياسي أمر جدير بالملاحظة.

إن إحدى أكبر العقبات التي تعوق الدبلوماسية في الشرق الأوسط تتمثل في التركيز العالمي على نموذج واحد: حل الدولتين، مع دولة فلسطينية ــ عاصمتها القدس ــ تضم كل الضفة الغربية وغزة تقريبا، و"ممر آمن" يربط بين الضفة الغربية وغزة.

ولكن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هل يعتقد أحد بشكل واقعي أن الجمهور الإسرائيلي سوف يوافق على ممر آمن لسكان غزة عبر أراضيها إلى الضفة الغربية؟

هل يعتقد أحد حقاً أن هناك أي رغبة، أو ستكون هناك رغبة لجيل كامل، في مثل هذا الممر بعد الصور المروعة التي انتشرت يوم الخميس الماضي لأربيل يهود وغادي موسى البالغ من العمر 80 عاماً، وهما رهينتان تم انتشالهما من منزليهما واحتجازهما كرهائن لمدة تقرب من 500 يوم، وهما يتعرضان للتعذيب في طريقهما إلى الحرية على يد نفس الغزيين الذين قد يستخدمون هذا الممر الآمن؟

شعار "الدولتين" لا يزال قائما

ومع ذلك، وعلى الرغم من التحول الواضح في الحقائق، فإن شعار "الدولتين" لا يزال قائما.

لقد تم رفض كل المقترحات الأخرى ــ مثل الاتحاد الفيدرالي مع الأردن أو تبادل الأراضي باعتبارها غير قابلة للتطبيق. والواقع أن الإطار الوحيد المقبول، كما يقول الدبلوماسيون والسياسيون في مختلف أنحاء العالم مراراً وتكراراً، هو إطار الدولتين.

إن اقتراح ترامب يتحدى هذا الجمود. فهو يجبر الناس على التفكير أو على الأقل التحدث عن حلول بديلة للمشاكل، حتى لو كان هذا الحل غير قابل للتطبيق في نهاية المطاف.

ترامب فعلها وفرض التطبيع

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل. قبل أن يتولى ترامب منصبه في عام 2017، ومعه فريق متخصص في الشرق الأوسط قادر على النظر إلى القضايا بعيون جديدة ــ غير مقيدة بعقلية "معالجي السلام" في أوسلو ــ لم يتخيل أحد أن الدول العربية ستطبع العلاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى سلام شامل مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

في عام 2016، أعلن وزير الخارجية السابق جون كيري أن مثل هذا "السلام المنفصل" لن يحدث أبدًا. "يجب على الجميع أن يفهموا ذلك. هذه حقيقة قاسية".

ولكن هذا حدث بالفعل، لأن الناس أصبحوا قادرين على النظر في اقتراحات وأفكار وحلول مختلفة.

لقد أصبحت اتفاقيات إبراهيم حقيقة واقعة ليس لأن الدبلوماسيين التقليديين أرادوا لها الوجود، ولكن لأن الناس كانوا على استعداد لتحدي الافتراضات التي سيطرت لفترة طويلة على الدوائر السياسية.وربما تكون تعليقات ترامب نذيراً بمثل هذه اللحظة مرة أخرى.

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مترجم عن مقال للكاتب هيرب كينون من صحيفة جيروزاليم بوست

