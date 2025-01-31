إيلاف من دمشق: بعد 14 عام كاملة من حرب طاحنة كان هو شرارتها، أفاد مصادر اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن السورية ألقت القبض على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب.

وأظهرت صورة خاصة المسؤول الأشهر بعد اعتقاله، يرتدي قبعة سوداء على رأسه.

وفي إنتظار تفاصيل أكثر عن العملية، يبقى المؤكد أن نجيب متهم بجرائم كبيرة بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية، وهو ما تسبب أصلا بتفجر الأوضاع.

يشار إلى أنه منذ تولي الإدارة الجديدة الأوضاع الأمنية في البلاد، إثر سقوط الأسد، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم.

في حين لاحقت الفصائل بعض "رجالات الأسد" وضباطه الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، واعتقلتهم من أجل تحويلهم لاحقاً إلى القضاء وخضوعهم لمحاكمات عادلة.

