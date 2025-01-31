إيلاف من ريو دي جانيرو: وثقت مقاطع فيديو، منتشرة على المواقع الاجتماعية، مئات العناكب وهي تتساقط من السماء في بلدة ساو تومي داس لتراس بولاية ميناس غيرايس البرازيلية.

وتظهر الفيديوهات مئات العناكب تنزل من السماء، في مشهد يمكن تشبيهه بتساقط الثلج.

ورغم أن المشهد حير المستخدمين على الإنترنت، فقد أوضح الخبراء السبب وراء هذا الحدث الغريب.

وقال أحد علماء الأحياء، كايرون باسوس، إن أسراب الحشرات كانت على متن شبكة ضخمة تشارك في طقوس تزاوج جماعي.

وأوضح: "تمتلك الإناث شيئا يسمى spermatheca، حيث تخزن السائل المنوي لذكور مختلفة لتخصيب البيض.. بهذه الطريقة، تضمن الأنثى أن يكون لديها ذرية مختلفة وتزيد من التنوع الجيني".

وذكر خبراء: "في الفيديو يبدو أن الحشرات شكلت شبكة عنكبوتية عملاقة للتكاثر، حيث تقف على أسطح مرتفعة (مثل الأشجار) وتطلق خيوطا حريرية في الهواء. وعندما تلتقط الرياح هذه الخيوط، ترفع العناكب في الهواء، مما يسمح لها بالانتقال من مكان إلى آخر".

وعندما تطلق هذه العناكب خيوطها في نفس الوقت، يبدو المشهد وكأن "السماء تمطر عناكب".

