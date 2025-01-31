نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، أسماء ثلاث رهائن إسرائيليين تنوي الإفراج عنهم السبت مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأصدر أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قائمة بأسماء الرهائن.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقي أسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم السبت، في رابع عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق الهدنة في القطاع.

وأوضح أنهم ذكور من غير أن يحدد عددهم ولا أسماءهم.

وأوضح أن "جميع عائلات الرهائن تبلغت من ضباط ارتباط في الجيش بأسماء الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم غداً".

وأضاف: "بموجب الاتفاق، إنهم ثلاث رهائن من الذكور على قيد الحياة".

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني، أُفرج حتى الآن عن 15 رهينة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن السبت سيشهد الإفراج عن 90 سجيناً فلسطينياً، منهم 81 من ذوي الأحكام العالية، و9 محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد).

"سأسقط الحكومة إذ لم نعد للحرب"

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، الجمعة، إن الحركة ستواصل حكم قطاع غزة حتى يُعثر على بديل فلسطيني.

واتهم النونو عبر وكالة أسوشييتد برس، حركة فتح برفض مقترحين من مصر لإدارة القطاع بعد الحرب.

وأشار إلى أن المقترحين هما، تسليم إدارة غزة إلى "لجنة دعم مجتمعية" مكونة من فلسطينيين تكنوقراط مستقلين، أو القبول بإنشاء حكومة توافق وطني تدير الضفة الغربية وقطاع غزة معاً.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وحث الوسطاء على التدخل لوقف ما وصفه بمشاهد صادمة خلال تسليم المحتجزين المفرج عنهم.

EPA فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين

ويعقد نتنياهو مناقشة أمنية تتناول احتمال انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة وعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال على الفور.

وحذّر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من أن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار، قد تشكل خطراً أمنياً على إسرائيل، واصفاً الاتفاق بأنه "كارثي وخطير على الأمن الإسرائيلي".

وأوضح سموتريتش في حديث لصحيفة جيروزاليم بوست، أنه قرر البقاء في الحكومة بعد اقتناعه بأن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمان "بإزالة حماس كقوة حاكمة في غزة".

وقال الوزير الإسرائيلي إنه مقتنع بأن إسرائيل "ستعود للحرب"، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة في بداية مارس/آذار المقبل.

وأكد أنه في حال تضمنت المرحلة الثانية إنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، "فسيسعى إلى إسقاط الحكومة".

معبر رفح

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، استئناف المهمة المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وذكرت في منصة إكس أن بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية "تنتشر على الحدود اليوم عند معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وتدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بنقل أفراد خارج غزة، مثل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

وتوقعت منظمة الصحة الدولية، أن يحدث أول إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار في غزة عبر معبر رفح السبت ويشمل 50 مريضاً.

Reuters معبر رفح من الجانب المصري

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "معبر رفح كان من المفترض أن يُفتح بعد إطلاق سراح جميع النساء، وبما أنهم أطلقوا سراح النساء مبكراً، فقد فتح المعبر اليوم".

وتدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

انتشال 520 جثة

Reuters فلسطينيون يحفرون قبوراً في الشجاعية في قطاع غزة في 20 يناير/كانون الثاني 2025

أعلن الدفاع المدني في القطاع تمكن طواقمه من انتشال قرابة 520 جثة ورفات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تتمكن فرقه من الوصول إلى أماكن آلاف من الجثث لعدم توافر المعدات والأجهزة الثقيلة المخصصة لهذه المهام.

وأضاف بيان الدفاع المدني: "في ظل الحديث عن وجود قرابة 14 ألف مفقود تحت أنقاض المنازل في مناطق قطاع غزة كافة، ستكون الأمور صعبة جداً".

وأشار الدفاع المدني إلى فقدانه قرابة 85% من مقدراته المادية، من مركبات ومعدات ومبانٍ ومقرات خلال الحرب في غزة.