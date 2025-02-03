إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الاثنين أنهما اتفقا على تعليق لمدة شهر لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع المنتجات من قبل الولايات المتحدة مقابل تنازلات في مجال أمن الحدود من جانب المكسيك أثناء التفاوض على اتفاق أوسع.

وكجزء من التوقف المؤقت، وافقت شينباوم على تعزيز الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعشرة آلاف فرد من الحرس الوطني في بلادها، للمساعدة في الحد من انتشار الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتصريحات الزعيمين، وتعد هذه الخطوة مؤشراً على نجاح ترامب في تهديداته وقراره بفرض الرسوم الجمركية، وقوله إن دافعه لفرضها هو حماية الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

ووافقت الولايات المتحدة أيضًا على تكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى المكسيك، وفقًا لشينباوم، التي أجرت مكالمة مع ترامب في وقت سابق من يوم الاثنين، وفقاً لواشنطن بوست.

ترامب: تحدثت معها

وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social : "لقد تحدثت للتو مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم. كانت محادثة ودية للغاية" . وأضاف: "سنجري مفاوضات برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلين رفيعي المستوى من المكسيك".

"إنني أتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، في محاولتنا للتوصل إلى "صفقة" بين بلدينا."

في يوم السبت، أمر ترامب بفرض ضريبة بنسبة 25% على الواردات المكسيكية بعد اتهام الجارة الجنوبية بالفشل في تلبية مطالبه بمعالجة أزمتي الفنتانيل والهجرة غير الشرعية.

وكان ترامب قد أصدر التهديد ضد المكسيك لأول مرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد وقت قصير من فوزه في انتخابات 2024.

وكان من المقرر أن تأتي هذه التعريفات بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة على المكسيك، والتي كانت تستعد لاتخاذ تدابير انتقامية.

أكبر شريك تجاري لأميركا

المكسيك هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث يتدفق حوالي 80% من صادراتها إلى الشمال. 16% فقط من صادرات الولايات المتحدة تذهب إلى المكسيك، حيث تم تداول سلع بقيمة 775 مليار دولار تقريبًا بين البلدين العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي .

وقالت شينباوم في بيان على موقع X: "أجرينا محادثة جيدة مع الرئيس ترامب مع احترام كبير لعلاقتنا وسيادتنا؛ توصلنا إلى سلسلة من الاتفاقات".

وأضافت أن "فرقنا ستبدأ العمل اليوم على جبهتين: الأمن والتجارة"، مضيفة "إنهم يوقفون الرسوم الجمركية لمدة شهر من الآن".

كما أمر ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا بسبب أزمة الفنتانيل والهجرة غير الشرعية، وتعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على الصين.

كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن مجموعة من الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 25% على ما تزيد قيمته عن 106 مليار دولار من البضائع الأميركية.

مكالمة بين ترامب وترودو

أجرى ترامب وترودو مكالمة هاتفية في وقت سابق من يوم الاثنين، واتفقا على إجراء مكالمة ثانية في وقت لاحق من بعد الظهر للتوصل إلى اتفاق.

المكسيك وكندا والصين هي أكبر ثلاث شركاء تجاريين لأميركا، حيث تبلغ قيمة وارداتها السنوية نحو 1.4 تريليون دولار. وفي سياق متصل، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 27.36 تريليون دولار في عام 2023، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.

لو تم تطبيق التعريفات الجمركية الثلاث، فإنها قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4 نقطة مئوية، وتكلفة حوالي 344 ألف وظيفة، وزيادات ضريبية تبلغ حوالي 1.2 تريليون دولار بين عامي 2025 و2034، وفقًا لتقديرات مؤسسة الضرائب .

على المدى القصير، توقعت مؤسسة الضرائب أن الأسرة الأمريكية المتوسطة سوف تشهد زيادة ضريبية بنحو 830 دولارا.

هذا العصر الذهبي لأميركا

"سيكون هذا العصر الذهبي لأمريكا! هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا!). لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسوف يستحق كل هذا الثمن الذي يجب دفعه"، هكذا أقر ترامب في منشور كتبه بالأحرف الكبيرة على موقع Truth Social Sunday.

لطالما كان ترامب مغرمًا بالرسوم الجمركية، حيث وصفها بأنها رابع كلمة مفضلة لديه في اللغة الإنجليزية، بعد "الحب"، و"الكتاب المقدس"، و"الدين".

خلال عطلة نهاية الأسبوع، فكر الرئيس في فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية بسبب ممارساتها التجارية ومخاوف أخرى.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد: "المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خارجان عن الخط حقًا. المملكة المتحدة خارجة عن الخط ولكنني متأكد من أن هذا الأمر يمكن حله. لكن الاتحاد الأوروبي فظيع فيما يفعله".