إيلاف من باريس: توفي اليوم الثلاثاء في مستشفى عين النعجة بالجزائر ، سيد أحمد غزالي ، رئيس الحكومة الأسبق عن عمر ناهز 88 عاما .

وُلد غزالي في 31 مارس 1937 في تغنيف بولاية معسكر بالجزائر ، وتلقى تعليمه العالي في فرنسا، حيث تخرج من مدرسة الجسور باريس تك، وهي مؤسسة تعليمية مرموقة في مجال الهندسة.

بدأ غزالي مسيرته المهنية كمهندس، لكنه سرعان ما انتقل إلى العمل الحكومي والدبلوماسي. اذ شغل عدة مناصب وزارية مهمة في الحكومة الجزائرية خلال مسيرته، من أبرزه: وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية (من 23 أبريل 1977 إلى 8 مارس 1979)، حيث كان مسؤولاً عن قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الجزائر.ثم وزيرا للري ( من 8 مارس 1979 إلى 14 أكتوبر 1979) ، حيث تولى مسؤولية قطاع الري في البلاد، فوزيرا للمالية (من 9 نوفمبر 1988 إلى 9 سبتمبر 1989) ، حيث أشرف على الشؤون المالية والاقتصادية للجزائر، قبل ان يعين وزيرا للخارجية (من 5 سبتمبر 1989 إلى 4 يونيو 1991)،

وفي 5 يونيو 1991، عُيّن غزالي رئيسًا للحكومة الجزائرية، خلفًا لمولود حمروش. اذ استمر في هذا المنصب حتى 8 يوليو 1992، خلال فترة شهدت تحولات سياسية واقتصادية كبيرة في الجزائر.

تولى غزالي رئاسة الحكومة في فترة حساسة من تاريخ الجزائر، حيث كانت البلاد تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. خلال فترة ولايته، تعامل مع قضايا متعددة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الأمنية.