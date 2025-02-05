إيلاف من دبي: أعلن الحاخام ليفي دوخمان، أول حاخام مقيم في الدولة، عن وفاة رجل الأعمال البريطاني سولي وولف، رئيس الجالية اليهودية وأحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في ترسيخ وجودها في البلاد.



خبر الوفاة جاء عبر بيان نشره دوخمان على منصة "إكس"، أكد فيه أن الجالية فقدت "جدها العزيز"، مشيرًا إلى أن وولف كان شخصية استثنائية كرّست حياتها لخدمة مجتمعه، وتمتع بثقة الجميع واحترامهم، نظرًا لحكمته وتعاطفه العميق.

رجل الأعمال

لم يكن وولف مجرد رجل أعمال، بل كان ركيزة أساسية في بناء وتعزيز الجالية اليهودية في الإمارات. منذ أن استقر في الدولة قبل أكثر من ثلاثة عقود، عمل بلا كلل على تطوير مؤسساتها الدينية والثقافية، واضعًا الأسس الأولى لحياة يهودية متكاملة في بلد خليجي. من خلال جهوده، تم تأسيس مدارس تلمودية وتأمين المنتجات الغذائية وفق التعاليم الدينية، مما وفّر للجالية بيئة دينية وثقافية متكاملة.



لقد أدرك وولف، الذي وُلد في بريطانيا، الأهمية الاستراتيجية للإمارات كمركز عالمي متنوع يحتضن مختلف الأديان والثقافات. وفي مقابلة سابقة مع موقع "جي فيد" المتخصص بأخبار إسرائيل والجاليات اليهودية حول العالم، تحدث عن تجربته في الإمارات، مشيدًا بالمستوى الفريد من التسامح الديني الذي سمح لليهود بممارسة شعائرهم بحرية. كما أشار إلى الدور الفعّال الذي لعبه في بناء المؤسسات التي تلبي احتياجات الجالية اليهودية، ليس فقط من الناحية الدينية، ولكن أيضًا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

داعم للعلاقات الإماراتية الإسرائيلية

كان وولف أكثر من مجرد قائد للجالية اليهودية؛ فقد كان من أشد الداعمين لتعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. رأى في اتفاقيات السلام بين البلدين فرصة ذهبية للتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وكان يعتقد أن هذا التقارب يخدم مصالح الطرفين بشكل كبير. عبر عن ذلك في تصريحات عدة، مؤكدًا أن الإمارات وإسرائيل تتشاركان رؤية متشابهة في دعم ريادة الأعمال والبحث العلمي، مما يسهم في خلق مستقبل أكثر ازدهارًا لكلا البلدين.



وبوفاته، خسر المجتمع اليهودي في الإمارات شخصية لها ثقلها، ليس فقط داخل الجالية، بل على مستوى العلاقات الإقليمية أيضًا. كان معروفًا بأسلوبه الفريد في سرد القصص، حيث امتلك قدرة استثنائية على ربط الماضي بالحاضر، مستعرضًا محطات من مسيرته التي امتدت لعقود طويلة في الخليج.



ردود الفعل

لم تقتصر ردود الفعل على أفراد الجالية اليهودية، بل امتدت إلى مؤسسات إماراتية، حيث عبّر مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) عن تعازيه العميقة في منشور رسمي على منصة "إكس"، مؤكدًا أن رحيل وولف يشكّل خسارة كبيرة، ليس فقط للجالية اليهودية، بل للمجتمع الإماراتي ككل، نظرًا لما قدمه من إسهامات بارزة على مدى العقود الماضية.



ومع وفاة سولي وولف، تخسر الجالية اليهودية أحد أعمدتها، لكن إرثه سيظل حاضرًا في المؤسسات التي ساهم في إنشائها، وفي الأثر الذي تركه على العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. لا شك أن التحدي المقبل سيكون في كيفية الحفاظ على هذا الإرث وتعزيزه، لضمان استمرار النمو الذي شهدته الجالية خلال العقود الماضية.