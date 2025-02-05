قدمت السلفادور عرضاً لاستقبال مجرمين مرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك حاملي جنسية أميركية، وإيوائهم في سجنها الضخم.

وأُعلن عن العرض، بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالرئيس السلفادوري، نجيب بقيلة، خلال زيارته للدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وقال بقيلة، الذي نال استحسان الناخبين بفضل نهجه الصارم تجاه العصابات لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان، إنه عرض على الولايات المتحدة "الفرصة لتفويض جزء من نظام السجون الخاص بها".

روبيو عبر من جانبه، عن "امتنان" الولايات المتحدة "العميق" لبقيلة، مضيفاً "لم يسبق أن قدمت أي دولة عرض صداقة مثل هذا من قبل".

وقال روبيو لصحافيين إن بقيلة "عرض أن تستقبل سجون بلاده مجرمين أميركيين خطرين مسجونين في بلادنا، بما في ذلك أولئك الذين يحملون جنسية أميركية وإقامة قانونية".

وأضاف روبيو إن السلفادور ستستقبل أيضاً مهاجرين مرحلين و"مجرمين من أي جنسية سواء من ام اس-13 أو ترين دي أراغوا" في إشارة إلى اثنتين من أخطر عصابات الجريمة العابرة للحدود في المنطقة.

وأكد بقيلة العرض لاحقاً على منصة إكس. موضحاً "نحن على استعداد لاستقبال المجرمين المدانين فقط (بما في ذلك مواطنين أميركيين مدانين) في سجننا الضخم مقابل رسوم".

وأضاف أن "الرسوم ستكون منخفضة نسبياً بالنسبة للولايات المتحدة لكنها مهمة بالنسبة لنا، إذ أنها تجعل سجننا بأكمله مستداماً".

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منذ توليه منصبه في عام 2019، جعل، بقيلة، مكافحة الجريمة أولوية حكومية.

والسجن الذي أشار إليه، بقيلة، شديد الحراسة وبني حديثاً، وهو محور حملته لحبس ومعاقبة أعضاء العصابات الأكثر عنفاً.

والحكومة التي احتفلت بافتتاح السجن، قالت إنه يتسع لأكثر من 40 ألف نزيل، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو لسجناء حليقي الرأس وموشومين وعراة حتى الخصر.

انتقدت منظمات حقوق الإنسان طريقة معاملة السجناء في هذا السجن، حيث يحبس العشرات منهم في زنزانة بلا نوافذ.

لكن حملة بقيلة على الجريمة لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين الغالبية العظمى من السلفادوريين الذين يقولون إنهم يستطيعون مواصلة حياتهم دون تهديدات من أعضاء العصابات لأول مرة منذ سنوات.

غير أن أقارب عشرات الآلاف من السجناء الذين اعتقلوا بموجب إجراءات طارئة فرضها بقيلة، قالوا إن أحباءهم اعتقلوا ظلماً خلال حملات مداهمة واسعة النطاق نفذتها الشرطة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية "الاستبدال التدريجي لعنف العصابات بعنف الدولة" في البلاد، وهو ما رفضه بقيلة، الذي أشار إلى أن نهجه المتشدد تجاه الجريمة، في فبراير/شباط 2024، دفع الناس لانتخابه لولاية ثانية مع أكثر من 84% من الأصوات.

والسلفادور المحطة الثانية في الجولة الخارجية الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي روبيو.

ومحطته الأولى كانت بنما، حيث طالبها بإجراء "تغييرات فورية" على ما قال إنه "نفوذ وسيطرة" الصين على قناة بنما.

ومن المقرر أن يعقد روبيو الثلاثاء، اجتماعات مع مسؤولين في كوستاريكا وغواتيمالا يتوقع أن تركز على الهجرة، إضافة إلى مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

منذ توليه منصبه، ركز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير المسجلين، مع وعد بتنفيذ "عمليات ترحيل جماعية".