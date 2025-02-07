إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية أن برج غرينفيل المعروف باسم برج الموت الكارثي في لندن سيُهدم.

يأتي الإعلان الرسمي بعد أن التقت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بالناشطين لإبلاغهم بالقرار مساء الأربعاء - مما أثار رد فعل غاضب.

واتُهمت راينر "بتجاهل" أصوات الأشخاص الذين فقدوا عائلاتهم في الحريق الذي اندلع في يونيو 2017، والذي أسفر عن مقتل 72 شخصًا. وفي إعلانها، قالت الحكومة إن الأمر سيستغرق عامين لهدم البرج.

واتهمت شركة غرينفيل يونايتد السيدة راينر "بتجاهل" أصوات الأشخاص الذين فقدوا عائلاتهم في الحريق الذي اندلع في يونيو 2017، والذي أسفر عن مقتل 72 شخصًا.

يذكر أن كارثة البرج كانت أخطر حريق سكني في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وبدأت في إعادة النظر على المستوى الوطني في سلامة وظروف الإسكان الاجتماعي والأبراج السكنية.

دارت مناقشات على مر السنين حول أفضل السبل لإحياء ذكرى المأساة.

وقال خبراء الهندسة إنه في حين يظل البرج مستقرًا، ومن الآمن للناس العيش والعمل والدراسة في مكان قريب، فإن حالته ستتدهور بمرور الوقت ولا توجد احتمالات واقعية لإعادته إلى الاستخدام.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وجد التحقيق العام في برج غرينفيل أن "عدم الأمانة المنهجي" للشركات التي صنعت وباعت الكسوة ساهمت في الحريق المروع.

لماذا يتم هدم برج غرينفيل؟

في إعلانها عن الهدم، قالت الحكومة إن المهندسين أبلغوا السيدة راينر أن البرج "تضرر بشكل كبير". وفي حين أنه "يظل مستقرًا"، فإن هذا يرجع إلى الدعامات التي تم وضعها في مكانها بعد الحريق.

وقال المهندسون إنه ليس من "العملي" أيضًا الاحتفاظ بالعديد من الطوابق المتضررة كجزء من نصب تذكاري طويل الأمد.

وقالت الحكومة: "بعد أخذ المشورة الهندسية في الاعتبار، خلص نائب رئيس الوزراء إلى أنه لن يكون من العدل الاحتفاظ ببعض طوابق المبنى المهمة لبعض العائلات، في حين لا يتمكن من القيام بذلك للآخرين، مع العلم أن هذا سيكون مزعجًا للغاية بالنسبة للبعض".

كيف سيتم الهدم؟

وتقول الحكومة البريطانية إنها تريد اتخاذ الخطوات التالية "باحترام وحذر"، مع الاستمرار في دعم المجتمع المحيط بجرينفيل.

وتضيف إنه لن يتم إجراء أي تغييرات قبل الذكرى الثامنة للحريق في يونيو/حزيران من هذا العام.

أما الخطوة التالية هي العثور على شخص ما لتنفيذ الهدم، حيث سيتم العثور على "مقاول متخصص" لوضع "خطة مفصلة" لهدم البرج.

وتقدر الحكومة أن الأمر سيستغرق نحو عامين "لإزالة البرج بحذر من خلال عملية تفكيك تدريجية دقيقة وحساسة تحدث خلف الغلاف".

ووفقا للحكومة، يمكن إزالة أي مواد متبقية من البرج والمناطق المشتركة المحيطة به بعناية ثم إعادتها كجزء من أي نصب تذكاري، إذا اختار المجتمع ذلك.

رد فعل المجتمع

قبل اتخاذ القرار علنًا، كتبت نائبة رئيس الوزراء السيدة راينر إلى الأسر والناجين والسكان المحيطين لإبلاغهم بالهدم المخطط له.

وتقول الحكومة إنها أعطت "أولوية" للتواصل مع المجتمع، وأن السيدة راينر كانت تعرض التحدث معهم والاستماع إلى آرائهم لعدة أشهر. كما التقت نائبة رئيس الوزراء بمجموعات المجتمع، وجمعيات السكان، والمدارس، وقادة الأديان.

لقد أوضحت هذه المحادثات أن البرج "يظل موقعًا مقدسًا" - ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا أنه "لا يوجد إجماع حول ما يجب أن يحدث له".

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز)، قالت الحكومة إن البرج يظل بالنسبة لبعض الناس "رمزًا لكل ما فقدوه" ويساعد في ضمان "عدم نسيان المأساة أبدًا ويمكن أن يكون بمثابة تذكير بالحاجة إلى العدالة والمساءلة".

كما أن رؤية البرج "تساعد بعض الناس على الاستمرار في الشعور بالقرب من أولئك الذين فقدوهم".

لكن الإعلان أضاف أن البرج بالنسبة لبعض الناس "يُعَد تذكيرًا مؤلمًا بما حدث ويخلف تأثيرًا يوميًا على بعض أفراد المجتمع".