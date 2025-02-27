إيلاف من لندن: تصدرت اتفاقيات التجارة والشؤون الدفاعية والعلاقات الثاثنية المحادثات تبدأ بعد ظهر اليوم الخميس في البيت الأبيض بين ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

ويستضيف ستارمر يوم الأحد قمة دولية متعلقة بأوكرانيا التي تتصدر أجندة قمته مع الرئيس الأميركي في أول لقاء بينهما في بدء ولاية ترامب الثانية.

وقال مسؤول كبير إن الولايات المتحدة "مسرورة أيضًا" بمناقشات ستارمر "بشأن التزام القوات البريطانية بالمساعدة في فرض السلام" في أوكرانيا.

وأضاف على مستوى آخر، بأن الولايات المتحدة تريد "تجارة متبادلة ومتساوية" مع المملكة المتحدة، وقال إن التجارة ستشكل جزءًا من مناقشات دونالد ترامب مع السير كير ستارمر اليوم.

رسوم جمركية

وقال ترامب سابقًا إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على الاتحاد الأوروبي "قريبًا جدًا" وزعم أن الكتلة "تشكلت من أجل خداع الولايات المتحدة".

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات أثناء عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض منذ تنصيبه في يناير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على السلع المستوردة من كندا والمكسيك ورسومًا جمركية بنسبة 10٪ على الواردات من الصين.

وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على العديد من الواردات الأمريكية ورسوم جمركية بنسبة 15٪ على الفحم والغاز الطبيعي المسال.

وفي الوقت نفسه، تم تعليق الرسوم الجمركية البالغة 25٪ على المكسيك وكندا بعد التوصل إلى اتفاقيات بشأن أمن الحدود.

الانفاق الدفاعي

وعلى صلة، قال مسؤول كبير في إدارة دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "مسرورة للغاية" بقرار السير كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني هذا الأسبوع أن حكومته ستزيد ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 - قبل ثلاث سنوات من المتوقع.

وهذا يمثل زيادة بنحو 13.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وردًا على ذلك، قال المسؤول الأميركي إن ترامب "مسرور للغاية بزيادة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة".

قمة دولية

وإلى ذلك، أعلن مصدر بريطاني أن رئيس الوزراء سيستضيف قمة دولية يوم الأحد. ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع، الذي سيعقد في لانكستر هاوس في وسط لندن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونتوقع حضور ألمانيا وإيطاليا وحلفاء أوروبيين آخرين.

ويأتي انعقاد القمة، بعد أن سافر ستارمر وماكرون وزيلينسكي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسبوع حافل بالدبلوماسية الدولية.

ويلتقي ترامب مع ستارمر اليوم الخميس، قبل استضافة زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة. ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية بشأن تقاسم الموارد المعدنية.

من قوة الى قوة

وقال رئيس الوزراء البريطاني أنه يريد أن تنتقل العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "من قوة إلى قوة".

واضاف في تصريحات على متن الطائرة التي اقلته إلى واشنطن، إنه يريد التأكد من أنه "عندما يتعلق الأمر بالازدهار والاقتصاد والأمن والدفاع، فإننا نعمل - كما فعلنا دائمًا - في خطوة واحدة مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن أوكرانيا ستكون أيضًا "بشكل واضح" على جدول الأعمال.

وعندما سئل عما إذا كان يستطيع أن يثق في دونالد ترامب، بالنظر إلى أحداث الأسابيع القليلة الماضية، أجاب ستارمر: "نعم، لدي علاقة جيدة معه. "كما تعلمون، لقد التقيت به، وتحدثت معه عبر الهاتف، وهذه العلاقة بين بلدينا هي علاقة خاصة ذات تاريخ طويل، تشكلت عندما خضنا الحروب معًا، وعندما كنا نتاجر معًا. "وكما قلت، أريد أن أذهب من قوة إلى قوة."