إيلاف من لندن: ناقش رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بعض تفاصيل زيارته المقبلة لواشنطن دي سي في مكالمة هاتفية عفوية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال 10 داونينغ ستريت إن ستارمر تلقى "مكالمة من الرئيس ترامب" خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى المملكة المتحدة، مارك بورنيت.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرجلين "ناقشا زيارته المقبلة للولايات المتحدة". وفي مكالمة سابقة مع فولوديمير زيلينسكي، قال رئيس الوزراء إن أوكرانيا تسير على مسار "لا رجوع فيه" نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء التواريخ الدقيقة للرحلة، لكن مصادر قالت إنها ستتم هذا الشهر.

وعن اللقاء بين رئيس الوزراء ومبعوث ترامب، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء إنهما "اتفقا على الطبيعة الفريدة والخاصة للعلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقوة تحالفنا ودفء العلاقة بين البلدين".

وتابعت: "لقد تحدث السيد بورنيت عن علاقاته الشخصية بالمملكة المتحدة، وخبرة والدته في العمل بدوام جزئي في 10 داونينغ ستريت كنادلة منذ أكثر من 30 عامًا.

يذكر أن بورينت الذي عينه ترامب بعوثا خاصا إلى المملكة المتحدة، منتج تلفزيوني وهو بريطاني الأصل وولد في لندن العام 1960، وهو كان وراء شهرة ترامب الإعلامية.

وكان ترامب عين رجل الأعمال وارن ستيفنز لمنصب السفير لدى المملكة المتحدة.

وإذ ذاك، قالت المتحدثة باسم 10 داونينغ ستريت إن ستارمر والمبعوث بورنيت أكدا على الإمكانات الهائلة للتعاون الأقوى في التجارة والتكنولوجيا والمسائل الثقافية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتطلعا إلى العمل معًا".