إيلاف من لندن: امتدح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني وقال إنهما "يتفقان جيدًا"، مضيفًا أن ذلك كان على الرغم من ستارمر "ليبرالي، وهو ما يختلف قليلاً عني".

وقال ترامب للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية إنه يعتقد أن السير كير ستارمر "قام بعمل جيد جدًا" حتى الآن وقال إن الثنائي سيتحدثان عبر الهاتف "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وأضاف: "لقد مثل بلاده من حيث فلسفته. قد لا أتفق مع فلسفته لكن لدي علاقة جيدة جدًا معه".

والتقى السير كير سابقًا بالسيد ترامب لتناول العشاء في برج ترامب في نيويورك في سبتمبر 2024، قبل انتخابه رئيسًا للمرة الثانية، وأجرى مكالمتين معه قبل التنصيب.

وعلى صلة، ابلغ ترامب المراسلين أن رحلته الدولية الأولى يمكن أن تكون إلى المملكة المتحدة أو المملكة العربية السعودية - أول دولة سافر إليها كرئيس خلال ولايته الأولى.

قال الرئيس الأميركي "تقليديًا يمكن أن تكون المملكة المتحدة"، لكن في المرة الأخيرة سافر إلى المملكة العربية السعودية لأنها وافقت على شراء مليارات الدولارات من البضائع الأميركية.

وقال "إذا كان هذا العرض صحيحًا، فسأفعل ذلك مرة أخرى".

كلام ماسك

وإلى ذلك، تتناقض تصريحات ترامب الإيجابية بشأن ستارمر خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تصريحات قطب التكنولوجيا الملياردير وحليف ترامب إيلون ماسك - الذي دعا إلى سجن رئيس الوزراء البريطاني.

وكان ماسك نشر على منصته إكس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث شارك منشورًا من حساب مجهول يزعم أن ستارمر أعطى الأولوية لمعالجة الإساءة ضد المسلمين على إدانة قاتل الأطفال.

وأعقب ماسك ذلك باستطلاع رأي يسأل عما إذا كانت أميركا "يجب أن تحرر شعب بريطانيا من حكومتها الاستبدادية".