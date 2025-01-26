إيلاف من واشنطن: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله الثاني، حيث هنأه الأخير بتنصيبه الرئاسي الذي تم مؤخرا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض يوم السبت.

ووفقا للبيان الصادر عن الإدارة الأمريكية، شكر ترامب خلال المحادثة الملك على "الصداقة الطويلة" وناقش معه "قضايا الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي". وأهمية الدور الأردني في سلام واستقرار الشرق الأوسط.

ويتوقع البيت الأبيض أن يستمر قادة البلدين في التواصل حول هذا الموضوع في الفترة القادمة.

الملك عبد الله هو الزعيم الثاني في الشرق الأوسط الذي يتلقى مكالمة من ترامب منذ تنصيبه، بعد أن تحدث الرئيس الأميركي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الأربعاء.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "جلالة الملك عبد الله الثاني أجرى يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهامه".

وأعرب الملك عن "الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات".

وأكد الملك عبد الله الثاني "الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة".