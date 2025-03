إيلاف من واشنطن: بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس مقتل عبدالله مكي مصلح الرفيعي، القيادي الكبير في تنظيم داعش، أطل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلقاً.

ففي منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، قال ترامب اليوم السبت إن زعيم داعش الهارب في العراق قتل.

"لاحقوه بلا هوادة"

كما أضاف أن مقاتلي أميركا البواسل لاحقوه بلا هوادة، وأنهوا حياته البائسة، مع عضو آخر من التنظيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. وختم مشدداً على أن السلام يفرض أحياناً بالقوة.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw