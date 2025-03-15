إيلاف من واشنطن: شغل مشهد عفوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حديثه مع الصحافيين أمس الجمعة بقاعدة أندروز في ولاية ميرلاند، العديد من الأميركيين.

فقد تناقل محبو ترامب وكارهوه على السواء خلال الساعات الماضية الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل.

JUST IN - President Trump bumped in the face by a boom mic at Joint Base Andrews: 'She just became a big story tonight' pic.twitter.com/0Ls75AOWQn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 14, 2025

إذ ظهر ترامب يتحدث عن الوضع في غزة ووساطة بلاده بين روسيا وأوكرانيا، فيما غافلته صحافية عن غير قصد بضربة "ميكروفون" على فمه.

لتعتذر على الفور، بعدما شعرت بالإحراج بلا شك.

إلا أن ترامب الذي استغرب في البداية تلك الحركة، سرعان ما أخذها بصدر رحب.

وعلق ساخراً:" ستشتهرين الليلة وتصبحين قصة كبيرة"، في إشارة إلى أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل ستمتلئ بهذا المقطع.

علما أنه يعرف عن الرئيس الأميركي على عكس سلفه جو بايدن أنه قاس أحيانا في تعاطيه مع الصحافيين والمراسلين، ولا يتوانى أحيانا عن وصف أسئلتهم بالغبية.

كما أنه غالبا ما ينتقد وسائل الإعلام معتبرا أنها منحازة ضده، لكنه في الوقت عينه غالبا ما يبدو نشيطاً وممازحاً في مؤتمراته الصحفية.

