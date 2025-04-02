

إيلاف من القاهرة: كشفت تقارير عسكرية متخصصة عن مفاوضات متقدمة بين مصر وكوريا الجنوبية لشراء طائرات هجومية وتدريبية متطورة من طراز(FA-50 Fighting Eagle).

وتؤكد التقارير أن الصفقة قد تحدث تحولا كبيرا في القوات الجوية المصرية، ما أثار ردود فعل متابعة في الأوساط الإسرائيلية.

ووفقا لمجلة (IsraelDefense) التابعة للجيش الإسرائيلي، تقترب مصر من إبرام اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتوريد عدد كبير من طائرات (FA-50)، التي تعد منصة متعددة المهام، وتتمتع بقدرات هجومية وتدريبية متقدمة. وأشارت المجلة إلى أن الصفقة قد تشمل أيضا صواريخ مضادة للدبابات، ما يعزز القدرات العسكرية المصرية.

ويعود اهتمام مصر بهذه الطائرات إلى عرضها الجوي "المتميز" خلال "عرض الأهرامات الجوي 2022"، حيث قدم فريق "النسور السوداء" الكوري الجنوبي استعراضا فوق الأهرامات، ليكون أول فريق أجنبي يقدم عرضا في هذا الموقع التاريخي.



تفاصيل الصفقة والمنافسة الدولية

تتحدث التقارير عن نية مصر شراء ما يصل إلى 70 طائرة من طراز (FA-50)، والتي تتميز بتوافقها مع أسطول مصر الحالي من طائرات (F-16)، حيث تشترك معها في أكثر من 70% من قطع الغيار، مما يسهل عمليات الصيانة والتشغيل.

وكانت إيطاليا قد عرضت سابقا توريد 20 طائرة (M-346)، لكن يبدو أن الطائرة الكورية حظيت بالأولوية بسبب ميزاتها التشغيلية والتكامل مع الأنظمة الحالية. كما أن النسخة المطورة (FA-50 Block20) تتمتع بقدرات قريبة من طائرات (F-16C/D)، مما يجعلها خيارًا استراتيجيا لمصر.



قلق في إسرائيل

جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تقارير إسرائيلية تعبر عن قلقها من تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية إسرائيلية اتهامات بأن مصر تنتهك الملحق العسكري لاتفاقية السلام من خلال تعزيز بنيتها العسكرية في سيناء.

وادعى مصدر أمني إسرائيلي أن "الأنشطة المصرية تشكل خرقا كبيرا للاتفاق"، معتبرا أن نشر قوات إضافية في سيناء يمثل "مشكلة أمنية".