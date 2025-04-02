إيلاف من القاهرة: نال شهرة كبيرة، ويحصل على 250 ألف دولار شهرياً مقابل فعل كل ما يستطيع لحماية النجم الأسطوري ليونيل ميسي في أميركا، إنه الحارس الشخصي "البودي جارد" المغربي الأصول ياسين تشويكو، والذي يواجه مأزقاً كبيراً في الفترة الراهنة.

فقد قررت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين منع ياسين تشويكو حارس ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي من دخول الملاعب خلال مباريات الفريق.

POV: on the pitch with Messi (and his bodyguard 🙃) after more magic 🪄 pic.twitter.com/8ISJb1CQBY — B/R Football (@brfootball) August 27, 2023

واكتسب تشيوكو (الأب مغربي والأم فرنسية) شهرة واسعة بعد تكليفه بحماية ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في عام 2023، وجاء ذلك بتوصية خاصة من النجم الشهير دافيد بيكهام.

وانتشرت فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حارس ميسي وهو يراقب الجماهير عن قرب لمنع اقتحام أي شخص الملعب وربما إيذاء اللاعب الحائز جائزة الكرة الذهبية 8 مرات.

لكن تزامناً مع بداية موسم 2025، قررت رابطة الدوري الأمريكي الآن تولي مسؤولية أمن المباريات بشكل كامل، ولن يُسمح لتشيوكو بالدخول إلا إلى غرف تبديل الملابس والمناطق المختلطة، دون أن يرافق ميسي في الملعب.

وقال تشيوكو في تصريحات تناقلتها صحف مختلفة: "لم يعد مسموحاً لي الحضور في الملعب.. قضيت 7 سنوات أعمل في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى 6 أشخاص فقط".

وأنهى قائلاً: "جئت إلى الولايات المتحدة، وفي غضون 20 شهراً فقط، اقتحم الملعب 16 شخصاً، هناك مشكلة كبيرة هنا، دعوني أساعد ميسي".

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت سابقاً أن حارس ميسي يتقاضى 250 ألف دولار شهرياً مقابل حماية ميسي، وهو ما يضاهي رواتب كبار لاعبي كرة القدم، ولكن السؤال الآن وبعد منعه من حمايته داخل الملعب.. فهل يتم تخفيض راتبه؟