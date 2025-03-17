لوس انجليس : كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع الشباك في فوز فريقه إنتر ميامي على مضيفه أتلانتا يونايتد 2 1، ما سمح له بتصدر ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

وفي أول مواجهة بين الفريقين منذ خروج إنتر ميامي من الـ"بلاي أوف" على يد منافسه، أدرك ميسي التعادل للضيوف في الدقيقة 20 بعدما افتك الكرة من البولندي بارتوش سيلش وتلاعب بالإيرلندي ديريك وليامس قبل أن يضعها من فوق الحارس برادلي غوزان.

وبذلك، رد بطل العالم على الهدف الافتتاحي المبكر لأصحاب الأرض والذي سجله العاجي إيمانويل لاتي لاث بكرة رأسية بعد عرضية من الباراغوياني ميغيل ألميرون (11).

وأمام حشد بلغ قرابة 43 الف متفرج في مدرجات "مرسيدس بنز ستاديوم"، كان غوزمان النجم الأبرز في صفوف اتلانتا بعدما تألق في صد محاولات الضيوف، مبقيا فريقه في اللقاء قبل أن ينحني في النهاية أمام البديل الهايتي فافا بيكو الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 بعد عرضية من الإسباني جوردي ألبا.