انديان ويلز : توّجت المراهقة الشابة الروسية ميرا أندرييفا بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا 2 6 و6 4 و6 3 الأحد في المباراة النهائية.

وأنهت أندرييفا البالغة 17 عاما والتي أصبحت الشهر الماضي أصغر لاعبة على الإطلاق تفوز بإحدى دورات الألف نقطة في دبي، سلسلة من الهزائم أمام سابالينكا التي لم تخسر أي مجموعة في خمس مباريات قبل النهائي.

وضمنت الروسية صعودها إلى المركز السادس في التصنيف العالمي الذي يصدر الإثنين (أعلى تصنيف في مسيرتها) بعدما كانت في المركز الحادي عشر قبل المباراة النهائية.

قالت "أود أن أشكر نفسي على القتال حتى النهاية. كنت أركض مثل الأرنب اليوم لأن أرينا كانت ترسل كرات قوية وكان من الصعب مواكبتها".

وحققت أندرييفا فوزها الأول على الملاعب الصلبة أمام سابالينكا التي هزمتها مرتين هذا العام في دورة بريزبين الاسترالية وبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وتلقت سابالينكا ضربة جديدة هذا الموسم، بعدما خسرت المباراة النهائية في ملبورن على يد الأميركية ماديسون كيز، ما أفشل محاولتها الفوز باللقب للمرة الثالثة تواليا.

وبدأت أندرييفا الضغط على سابالينكا باكرا وحاولت أن تكسر شوط الإرسال الثاني، لكن البيلاروسية واجهت بقوة وكسرت إرسال منافستها في الشوط الرابع ثم فعلتها مجددا في الشوط الثامن وحسمت المجموعة في صالحها 6 2 في 36 دقيقة.

ودافعت سابالينكا عن ثلاث نقاط كسر أخرى لبدء المجموعة الثانية، لكن أندرييفا تمكنت أخيرا من كسر إرسال البيلاروسية في الشوط الثالث وتقدمت 2 1، واضعة حدا لسلسلة من 18 فرصة كسر مهدرة ضد البيلاروسية هذا العام.

واصلت تقدمها 3 1 وفجأة بدا أن سابالينكا ضائعة. تابعت الروسية التقدم مع زيادة ثقتها في نفسها وحسمت المجموعة الثانية 6 4 في 49 دقيقة.