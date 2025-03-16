بوينس آيرس : تابع دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات، انطلاقته المثالية وأحرز الأحد المركز الأول على حلبة تيرماس دي ريو هوندو في جائزة الأرجنتين الكبرى، السباق الثاني في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي.

وتقدم ماركيس (32 عاما) الذي فاز في سباق السبرينت أيضا، على شقيقه الأصغر أليكس (دوكاتي غريسيني) مرة ثانية والإيطالي فرانكو موربيديلي (بيرتامينا إندورو في آر 46)، محققا الفوز في أول سباقين للموسم (بعد جائزة تايلاند الكبرى) للمرة الأولى منذ 2014.

وكانت هذه أول زيارة للإسباني إلى تيرماس دي ريو هوندو منذ فوزه الثالث على الحلبة في 2019، حيث حقق الأحد الفوز الـ90 في مسيرته.

وعزز ماركيس الساعي إلى تحقيق لقبه العالمي السابع والتساوي مع الأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي، صدارته الترتيب العام برصيد 74 نقطة على دراجة دوكاتي الرسمية.

وقال "كان أليكس يدفع بقوة ويسيطر على السباق. من المستحيل إبقاؤه خلفي".

وأضاف "ظننت أن المركز الثاني اليوم سيكون جيدا، ثم بدأت أشعر بتحسن، لكن من الصعب التفوق على شقيقي!".

وعن معادلة عدد انتصارات مواطنه الأسطورة الراحل أنخل نييتو بـ90 فوزا في سباقات موتو جي بي، علّق "أنا سعيد جدا لمعادلة رقم أنخل، كان ولا يزال مهما جدا لـ(عالم) الدراجات النارية الإسبانية في العالم، إنه شرف لي".

أما أليكس، فقال "فعلت كل ما بوسعي، لكن في النهاية تجاوزني مارك، كان من المستحيل إبقاءه خلفي. أنا أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أول فوز لي!".

شهدت بلدة المنتجع الهادئة التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 آلاف شخص، حضورا كبيرا حيث وصل 209 ألف مشجع لموتو جي بي إلى الحلبة لرؤية أسرع الدراجين في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء كل من الإيطاليين فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو)، وصيف البطل والمتوّج باللقب عامي 2022 و2023 وزميل ماركيس الجديد، رابعا وفابيو دي جانأنتونيو (بيرتامينا إندورو في آر 46) خامسا بعد تجاوزه الفرنسي يوهان زاركو في اللفة الأخيرة.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 41:11.100 دقيقة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 1.362 ثانية

3. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 4.695 ث

4. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 5.536 ث

5. فابيو دي جانأنتونيو (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 7.138 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 74 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 58

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 43

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 37