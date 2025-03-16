لندن : عاد نيوكاسل بعد انتظار دام لأكثر من نصف قرن، إلى منصات التتويج محققا أول لقب كبير له منذ عام 1969، بعدما توج بكأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم بفوزه على ليفربول بطل الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (10) 2 1 الأحد على ملعب ويمبلي.

وكان دان بيرن والمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بطلا المباراة النهائية بتسجيلهما الهدفين في الدقيقتين 45 و52، قبل أن يقلص البديل الإيطالي فيديريكو كييزا النتيجة (90+4).

أمام 88513 متفرجا، جرّد نيوكاسل وصيف النسخة قبل الماضية، ليفربول من لقبه وعمّق جراحه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء على يد باريس سان جرمان الفرنسي بركلات الترجيح، محققا إنجازا تاريخيا بقيادة المدرب إيدي هاو.

منذ الفوز بلقب كأس المدن والمعارض (يوروبا ليغ راهنا) عام 1969، لم يحقق نيوكاسل المملوك من السعودية من 2021، أي لقب كبير، لكنه كان قريبا حين حل وصيفا لكأس الرابطة مرتين والكأس المحلية ثلاث مرات.

مع هذا الإنجاز الكبير، يسعى نيوكاسل للعودة إلى دوري أبطال أوروبا أيضا، إذ يحتل المركز السادس في الدوري، ولا يفصله عن الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال سوى نقطتين، علما أنه له مباراة مؤجلة وأن فوزه بلقب كأس الرابطة، يضمن له مقعدا في تصفيات مسابقة كونفرنس ليغ.

وبدأ فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت الموسم بشكل مميز بتصدره الدوري المحلي ودور المجموعة الموحدة من دوري الأبطال، لكنه تلقى ضربة تلو الأخرى.

خرج من الدور الرابع من مسابقة الكأس على يد فريق المستوى الثاني بليموث أرغايل، ثم من المسابقة الأوروبية الأعرق، قبل الضربة الثالثة، لكنه لا يزال يبتعد بفارق 12 نقطة عن ملاحقه أرسنال الذي يصر مدربه الإسباني ميكل أرتيتا على أن فريقه لا يزال في السباق على اللقب.

في الشهر المقبل، سيخوض ليفربول ثلاث مباريات قوية، كلها أمام فرق لندن، توتنهام، تشلسي وأرسنال، لكنه قد يحسم الأمور قبل ذلك بأربع مباريات في حال تعثر ملاحقه.

أهدى بيرن فارع الطول (2.1 م) نيوكاسل التقدم برأسية من ركنية نفذها كيران تريبييه مباغتا الحارس الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهر إلى أقصى يمينه (45).

وأضاف إيزاك الثاني بتسديدة قوية من مسافة قريبة بعد رأسية وصلته من جايكوب مورفي تابعها على يمين كيليهر (52).