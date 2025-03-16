روما : عاد نابولي بتعادل بطعم الهزيمة من عقر دار فينيسيا من دون أهداف ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، رغم تساويه بالنقاط مع انتر المتصدر وحامل اللقب الذي يصطدم بمضيفه أتالانتا الثالث في قمة مفصلية الاحد.

ويأتي إهدار نقطتين في وقت تقترب فيه منافسات "سيري آ" من مراحلها الحاسمة، حيث بات الـ"نيراتسوري" قادرا على الانفراد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط في حال فوزه على مضيفه من برغامو في وقت لاحق.

كما أن أتالانتا الثالث (58 نقطة مقابل 61 لانتر ونابولي) سيضمن الصعود الى الريادة في حال تحقيقه المفاجأة بالفوز على بطل إيطاليا بعد اكتساحه يوفنتوس الاسبوع الماضي في تورينو برباعية نظيفة.

وتساوى النادي الجنوبي مع انتر في الصدارة موقتا، الا ان فارق الاهداف بقي لمصلحة انتر (+36 مقابل +22 لنابولي).

ولم يفز فريق المدرب انتونيو كونتي سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الاخيرة مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، ليكون قد حصد 6 نقاط من اصل 15 ممكنة. كما سقط في فخ التعادل في خمس من مبارياته السبع الاخيرة.

ويزداد شعور نابولي بالمرارة كونه أهدر نقاطا ثمينة بمواجهة فينيتسيا صاحب المركز التاسع عشر قبل الاخير بـ 20 نقطة.

وفرط نابولي ببعض الفرص المحققة لتسجيل هدف السبق، أبرزها عندما أصاب جاكامو راسبادوري القائم في الدقيقة الخامسة، فيما تصدى حارس أصحاب الأرض الروماني إيونوت رادو لمحاولات صريحة من الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، جوفاني دي لورنتسو والبلجيكي روميلو لوكاكو.

كما أضاع البديل الارجنتيني جوفاني سيميوني فرصة ذهبية لانتزاع النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع عندما سدد كرة قوية من مسافة قريبة فوق العارضة بعد عرضية السويسري نواه أوكافور.