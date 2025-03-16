مدريد : حقق برشلونة "ريمونتادا" رائعة محولا تأخره بهدفين إلى فوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 4 2 الأحد في قمة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مستعيدا صدارة خسرها لمدة 24 ساعة لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

ومنح الأرجنتيني خوليان ألفاريس (45) والبديل النروجي ألكسندر سورلوث (70) التقدم لأتلتيكو، قبل أن يسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف تقليص الفارق (72) ويعادل البديل فيران توريس النتيجة (78).

وحين بدا أن المباراة تتجه نحو التعادل الذي يخدم ريال، منح الشاب الموهوب لامين جمال الهدف الثالث لبرشلونة (90+2)، قبل أن يؤكد توريس الفوز (90+8).

واستعاد برشلونة الصدارة برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الفائز على فياريال 2 1 السبت.

وحافظ فريق المدرب الألماني هانزي فليك على سلسلة مبارياته من دون خسارة ووصل إلى 18 مباراة في مختلف المسابقات (15 فوزا و3 تعادلات).

وكانت آخر خسارة للفريق الكاتالوني في "لا ليغا" أمام أتلتيكو مدريد بالذات 1 2 في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما انتزع "روخيبلانكوس" صدارة الترتيب من "بلاوغرانا".

ولا يزال برشلونة ينافس قاريا بعدما بلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني، فيما ودّع أتلتيكو من ربع النهائي بخروجه بركلات الترجيح أمام ريال.

ولم يبقَ أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الثالث، سوى المنافسة على لقب "لا ليغا" الغائب منذ موسم 2020 2021، والكأس منذ 2013، علما أنه تعادل مع برشلونة 4 4 ذهابا على أرض الأخير في ذهاب نصف النهائي، وسيلتقيان إيابا في ميتروبوليتانو في الثاني من نيسان/أبريل المقبل.

وافتتح أصحاب الضيافة التسجيل عبر ألفاريس الذي وصلته تمريرة من مواطنه غوليانو، نجل مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني، بعد عرضية من الفرنسي أنطوان غريزمان (45).

وأضاف سورلوث الهدف الثاني بعد 10 دقائق من دخوله بتسديدة قريبة إثر تمريرة من الإنكليزي كونور غالاغر (70).

واعترض لاعبو برشلونة على الهدف على أساس وجود لمسة يد على الأرجنتيني رودريغو دي بول الذي لعب الكرة إلى غالاغر، لكن الحكم الذي عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في اي آر" أكد الهدف.

وسرعان ما قلص ليفاندوفسكي النتيجة حين استلم بصدره كرة من إينيغو مارتينيس وسددها قوية داخل المرمى (72).

وأدرك البديل توريس التعادل برأسية جميلة بعد عرضية من القائد الدولي البرازيلي رافينيا وسط غياب للرقابة الدفاعية (78).

وتراجع أتلتيكو إلى الدفاع وسط ضغط لاعبي برشلونة، حتى أعطى جمال التقدم لفريقه للمرة الأولى بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت بجسم المدافع الموزامبيقي رينيلدو ماندافا وخادعت الحارس السلوفيني يان أوبلاك (90+2).

وأكّد توريس الفوز حين استغل خطأ مزدوجا من الدفاع وأضاف هدفه الثاني الشخصي والرابع لفريقه (90+8).

بيتيس وخيتافي يقلبان الطاولة على منافسيهما

وقلب ريال بيتيس الطاولة على مضيفه ليغانيس محولا تأخره بهدفين إلى فوز 3 2.

وبعد تقدم أصحاب الأرض بهدفي داني رابا في الدقيقتين 29 و44، قلص لاعب الوسط إيسكو النتيجة من ركلة جزاء (64) وأدرك البديل الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو التعادل (78) قبل أن يسجل الكولومبي كوتشو هرنانديس هدف الفوز (82).

وواصل بيتيس نتائجه المميزة بتحقيقه انتصاره الخامس في آخر ست مباريات (تعادل في واحدة) ضمن مختلف المسابقات، رافعا رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس.

وكان بيتيس سحق مضيفه غيمارايش البرتغالي برباعية نظيفة في إياب ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليغ بعد تعادلهما 2 2 ذهابا وسيلعب مع ياغييلونيا بياليستوك البولندي في ربع النهائي.

في المقابل، تلقى ليغانيس صفعة جديدة بخسارته الثانية تواليا حيث تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط.

وستكون مباراته المقبلة أكثر صعوبة أمام مضيفه ريال مدريد الذي فاز عليه 3 2 في آخر مواجهة ضمن مسابقة الكأس مجددا الانتصار بثلاثية نظيفة في ذهاب الدوري.

وحقق أتلتيك بلباو فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات بتغلبه على مضيفه إشبيلية بهدف نظيف سجله ييراي ألفاريس (84) بعدما أهدر ميكيل فيسغا ركلة جزاء (45+3).

وكان الفريق الباسكي تأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما حوّل تأخره 1 2 ذهابا أمام روما الإيطالي إلى فوز 3 1 إيابا.

وسيلعب بلباو الذي تقام المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية على أرضه، مع رينجرز الاسكتلندي في ربع النهائي.

ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي رصيده إلى 52 نقطة معززا مركزه الرابع، فيما تلقى إشبيلية خسارته الأولى بعد أربع مباريات وتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وحوّل خيتافي تأخره بهدف مهاجم المضيف أوساسونا الكرواتي أنتي بوديمير من ركلة جزاء (45)، إلى فوز 2 1 بفضل هدفي رامون تيراتس (55 و71).

وحافظ خيتافي على تقدمه على الرغم من طرد لاعب الوسط النيجيري كريستانتوس أوتشي ببطاقة صفراء ثانية في ظرف دقيقتين (78).

ورفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف أوساسونا عند المركز الرابع عشر بـ33 نقطة.