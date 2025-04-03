إيلاف من لندن: جزيرةٌ لا تُؤوي سوى البطاريق التي تضررت من الرسوم الجمركية - وأشياء أخرى ربما فاتتك في "يوم التحرير" الذي أعلنه الرئيس الأميركي يوم أمس الأربعاء.

يكره الاتحاد الأوروبي لحم البقر الأمريكي "الجميل"، ودونالد ترامب يرفض البيض البلاستيكي، وتواجه البطاريق تكاليف أعلى لبيع سلعها إلى الولايات المتحدة: بعض الأشياء التي ربما فاتتك في يوم التحرير.

لم يتوقع أحد أن تتحمل البطاريق وطأة يوم التحرير.

ولكن من بين وابل الرسوم الجمركية الذي فرضه دونالد ترامب، استهدفت الولايات المتحدة أيضًا الجزر غير المأهولة، وروجت للحوم البقر الأمريكية، ورفضت البيض البلاستيكي.

إعلان ترامب

إليك ما ربما فاتك في الإعلان المُوسّع للزعيم الأميركي.

للوهلة الأولى، تبرز الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا على دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة - والتي تتراوح بين 34% و10% على التوالي.

لكن الرئيس فرض أيضًا رسومًا جمركية على عشرات المناطق الصغيرة - بعضها لا يسكنه بشر.

كانت جزر هيرد وماكدونالد إحدى هذه الجزر، وهي إقليم خارجي تابع لأستراليا في القارة القطبية الجنوبية، لا يسكنه سوى طيور البطريق والفقمات.

على الرغم من عدم وجود سكان بشريين فيها - أو واردات وصادرات - تواجه الجزيرة الآن تعريفة جمركية بنسبة 10% على أي سلع متجهة إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات التصدير الصادرة عن البنك الدولي، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 1.4 مليون دولار (مليون جنيه إسترليني) من منتجات "الآلات والأجهزة الكهربائية" بشكل رئيسي من جزيرتي هيرد وماكدونالد في عام 2022.

نورفولك الاسترالية

كما فُرضت تعريفة جمركية باهظة بنسبة 29% على صادرات جزيرة نورفولك الأسترالية، وهي جزيرة بركانية تقع على بُعد 600 ميل شرق كوينزلاند. وهذا أعلى بكثير من التعريفة الجمركية المفروضة على البر الرئيسي لأستراليا بنسبة 10%.

وقد أثار هذا الخبر حيرة بعض سكان جزيرة نورفولك، البالغ عددهم 2188 نسمة.

قال ريتشارد كوتل، صاحب شركة خلط خرسانة في الجزيرة، يوم الخميس: "جزيرة نورفولك نقطة صغيرة في العالم". وأضاف: "لا نصدر أي شيء. كان مجرد خطأ".

على الرغم من أن الجزيرة تشحن كمية متواضعة من بذور نخيل كنتيا إلى الخارج، إلا أن قيمتها عادةً أقل من مليون دولار (760 ألف جنيه إسترليني) سنويًا، ومعظم هذه المنتجات موجهة إلى أوروبا.

ووفقًا لبيانات الحكومة الأميركية، سجلت أمريكا عجزًا تجاريًا مع جزيرة نورفولك خلال السنوات الثلاث الماضية.

إقليم توكيلاو

كما فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على دول وأقاليم صغيرة أخرى، بما في ذلك توكيلاو، وهي إقليم تابع لنيوزيلندا، ويبلغ عدد سكانه حوالي 1600 نسمة، وجزر كوكوس، وهي إقليم آخر تابع لأستراليا، ويبلغ عدد سكانه حوالي 600 نسمة.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للصحفيين بأنه لا يملك أي تفسير لهذه الرسوم، واصفًا إياها بأنها "غير متوقعة" و"غريبة بعض الشيء".

"لحمنا جميل، ولحومهم ضعيفة"

بعد الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، تحدث وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إلى قناة فوكس نيوز محاولاً شرح سبب هذا القرار.

في تصريح مقتضب ولكنه غريب، تحدث السيد لوتنيك عن حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد الدجاج من الولايات المتحدة. قال: "الاتحاد الأوروبي لن يقبل الدجاج من أمريكا".

واضاف: "سيقبلون الكركند من أمريكا... يكرهون لحومنا لأن لحومنا جميلة ولحومهم ضعيفة".

يحظر الاتحاد الأوروبي غسل الدجاج بالكلور - وهي ممارسة معتمدة من وزارة الزراعة الأميركية.

على الرغم من أن لحوم البقر الأميركية ليست محظورة تماماً في أوروبا، إلا أن أي لحوم بقر عولجت بهرمونات النمو الاصطناعية - وهي قانونية في الولايات المتحدة وشائعة بين المنتجين - محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي.

لماذا استُثنيت روسيا؟

لم تكن روسيا مدرجة على قائمة ترامب للرسوم الجمركية، على الرغم من تهديده الأسبوع الماضي بفرض بعض الرسوم على واردات النفط الروسية. أطلق الرئيس الأمريكي هذا التهديد بعد أن صرّح لقناة NBC، كريستين ويلكر، بأنه "غاضب للغاية" و"منزعج" بعد انتقاد فلاديمير بوتين لمصداقية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ظل استمرار مفاوضات السلام الهشة.

وقال ترامب إنه إذا لم تتمكن روسيا من التوصل إلى اتفاق بشأن "وقف إراقة الدماء في أوكرانيا" - ورأى ترامب أن موسكو هي المسؤولة - فإنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية على "جميع النفط القادم من روسيا".

وقال: "هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطًا من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع النفط، ورسوم تتراوح بين 25 و50 نقطة على جميع النفط".

وأفادت وكالة أكسيوس أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت للصحيفة يوم الأربعاء بأن روسيا لم تُدرج ضمن قائمة الرسوم الجمركية لأن العقوبات الأميركية "تمنع بالفعل أي تجارة ذات معنى".

حققت روسيا فائضًا تجاريًا في السلع بقيمة 2.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، منخفضًا من 35 مليار دولار في عام 2021 نتيجة للعقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.

أفقر دول العالم تواجه أعلى التعريفات الجمركية

استهدفت العديد من تعريفات السيد ترامب أفقر دول العالم. وقد فُرضت على ليسوتو في جنوب إفريقيا، المصنفة في المرتبة 22 بين أفقر دول العالم، أعلى رسوم جمركية بنسبة 50%. وتُصدّر ليسوتو الماس والملابس بشكل أساسي، وتُعدّ الولايات المتحدة واحدة من أكبر خمس وجهات تصدير، وفقًا لما ذكرته شبكة NBC News، وهي شبكة شريكة لشبكة Sky News في الولايات المتحدة.

وكانت ثاني أعلى تعريفة جمركية من نصيب كمبوديا بنسبة 49%، على الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة منفردة في كمبوديا.

وستواجه مدغشقر، الواقعة في شرق أفريقيا، وهي تاسع أفقر دولة في العالم، رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 47%. وتُصدّر مدغشقر بشكل رئيسي الفانيليا والقرنفل والملابس، وتُعدّ الولايات المتحدة من بين أكبر خمس دول تُصدّر إليها، وفقًا لشبكة NBC.

ترامب يُعرّف البقالة

كما هو شائع عند إلقاء الخطابات المهمة، انحرف الرئيس الأميركي مرارًا وتكرارًا عن سياقه.

في إحدى المرات، خصص وقتًا لتعريف كلمة البقالة: "إنها كيس مليء بأشياء مختلفة".

وواصل وصف الكلمة بأنها "قديمة الطراز" لكنها "جميلة".

"هل يُمكن استخدام بيض بلاستيكي؟"

في جزء آخر من خطابه المُوسّع، تطرّق ترامب إلى موضوع البيض - الذي وصل سعره إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام في الولايات المتحدة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

أكد السيد ترامب يوم الأربعاء استمرار تقليد البيت الأبيض السنوي المتمثل في دحرجة 30 ألف بيضة عيد فصح في الحديقة الجنوبية، وسيُستخدم فيها البيض الحقيقي، على الرغم من المناشدات باستخدام البيض البلاستيكي.

وقال ترامب: "كانوا يقولون لعيد الفصح: 'من فضلكم لا تستخدموا البيض. هل يمكنكم استخدام البيض البلاستيكي؟' فأقول: لا نريد فعل ذلك". ولم يوضح من الذي طلب منه عدم استخدام البيض الحقيقي.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية:

https://news.sky.com/story/island-home-only-to-penguins-hit-by-tariffs-and-other-things-you-may-have-missed-on-liberation-day-13340958