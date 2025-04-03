إيلاف من لندن: دعت مصادر في وزارة الدفاع التركية، بأنه لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد إلا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية التركية، بشأن "التطورات التي تحدث أو يزعم أنها تحدث في سوريا".

وأشارت المصادر التركية، اليوم الخميس، إلى أنه لا يجوز الاعتماد على الأخبار الكاذبة، والمفبركة بشكل متعمد، وتداولها.

وكانت صحيفة Türkiye نقلت عن مصادر لم تسمها أن تركيا قد تبني قاعدتين عسكريتين في سوريا وتنشر فيهما مقاتلات "إف-16" في المستقبل القريب.

وقالت الصحيفة: "ستوقع تركيا وسوريا اتفاقية دفاع مشترك حسب مصادر عربية. وبموجب الاتفاقية ستقدم أنقرة المساعدة لسوريا في حال واجهت دمشق تهديدا مفاجئا".

نتانياهو

وعلى صلة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيعقد قريبا مناقشة أمنية أخرى حول الوجود التركي في سوريا، بعد مناقشات مماثلة في وقت سابق.

وتناقلت منصات إعلامية مقربة من السلطات السورية فيديو "لقوات تركية دخلت الأراضي السورية وتستعد للانتشار في عدة مناطق بالبلاد بهدف إقامة قواعد عسكرية فيها".

كما ظهر في أحد المقاطع المتداولة عشرات الآليات العسكرية التركية بينها ناقلات جند ومدرعات في قوافل طويلة قيل إنها "عبرت إلى الأراضي السورية".وعلق ناشطون بأن هذه القوافل تحمل مساعدات عسكرية تركية مخصصة للجيش السوري، في أعقاب تشكيل الحكومة السورية الجديدة مؤخرا.