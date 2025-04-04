إيلاف من طهران: أفادت تقارير إعلامية بأن إيران أمرت جميع مستشاريها وموظفيها العسكريين بمغادرة اليمن خوفا على حياتهم من الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين.

ووفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، قال مسؤول إيراني كبير إن طهران تخشى من أن يؤدي مقتل جندي إيراني إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة، وتريد تجنب ذلك.

وأضاف المسؤول أن إيران قلصت أيضا استراتيجيتها في دعم شبكة من الوكلاء الإقليميين للتركيز بدلا من ذلك على التهديدات المباشرة من الولايات المتحدة.

وصرح المصدر بأن الشاغل الرئيسي لطهران هو "ترامب وكيفية التعامل معه".

وأشار إلى أن "كل اجتماع يهيمن عليه النقاش حوله، ولا يتم مناقشة أي من المجموعات الإقليمية التي دعمتها طهران سابقا".

وأوضح المسؤول الإيراني الكبير للصحيفة: "يبدو أن الحوثيين لن يصمدوا في وجه الضربات الأمريكية وهذه أشهرهم الأخيرة أو حتى أيامهم الأخيرة، إنهم جزء من سلسلة اعتمدت على نصر الله والأسد، ولا منطق ولا جدوى من استمرار حمايتهم".

وكانت هناك هجمات شبه يومية على الحوثيين من جانب الولايات المتحدة منذ تسريب رسائل الدردشة الجماعية من كبار المسؤولين في إدارة ترامب إلى وسائل الإعلام الشهر الماضي.

ونجحت الضربات الأمريكية التي قادها الرئيس ترامب ووصفها بأنها "ناجحة بشكل لا يصدق"، في تدمير أهداف عسكرية مهمة.

وفي المقابل قال الحوثيون إنهم هاجموا السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" التي تقود الجهود لضرب الجماعة.

ولم تصب أي سفن حتى الآن، لكن البحرية الأمريكية قالت إن نيران الحوثيين كانت الأعنف التي واجهها بحارتها منذ الحرب العالمية الثانية.