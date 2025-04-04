إيلاف من لندن: رأى تحليل غربي أن رسوم ترامب الجمركية لا تتعلق بالاقتصاد فحسب: إنها السلطة. فالرسوم الجمركية تمنح دونالد ترامب السلطة. إنها تبث الخوف في قلوب الحلفاء والأعداء، من الحكومات إلى الشركات.

وقال التحليل إن أسواق أسهم متدهورة، وأنظمة عالمية منهار، وحروب تجارية مدمرة؛ يكافح الاقتصاديون، بشعرهم المشتعل، لمواكبة التطورات.

لكن بينما نحاول فهم تسونامي الرسوم الجمركية الذي أحدثه دونالد ترامب، فإن النظرية الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى التوقعات. في النهاية، يتعلق الأمر بأمر أكثر جوهرية.

السلطة

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في التحليل: قد يكون فهم ذلك أمرًا حاسمًا لكيفية استجابة العالم.

نعم، يساعد الاقتصاد في تفسير التأثير. لقد تحول اقتصاد العالم في النهاية، وانقلبت الطريقة التي أُدير بها لعقود رأسًا على عقب.

بدلاً من قيادة التجارة العالمية، تُشعل أميركا حربًا تجارية. سنشعر جميعًا بالتأثير.

يقول دونالد ترامب إنه يُصفّي الحسابات، ويُصحّح الأخطاء. لقد تعرضت أمريكا للاغتصاب والنهب والسلب على يد نظام التجارة العالمي.

لكن لا تنشغل بالمبالغة - وإذا كنت تعتقد أن الأمر يتعلق بالاقتصاد فحسب، فقد تغفل عن المغزى.

وفوق كل شيء، تمنح الرسوم الجمركية دونالد ترامب السلطة. إنها تبث الرعب في قلوب الحلفاء والأعداء، من الحكومات إلى الشركات.

هذا رئيس يدير رئاسته كإمبراطور من العصور الوسطى أو زعيم مافيا.

طابور كونغا

وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا، منذ انتخابه، نشهد ما وصفه أحد رجال الدولة بـ"طابور كونغا" من المتملقين يشقون طريقهم إلى البيت الأبيض، من قادة العالم إلى عمالقة الصناعة.

وسيزداد هذا الطابور طولًا مع مضاعفة جهودهم الآن على أمل الحصول على معاملة خاصة من رسوم ترامب الجمركية، ومن بينهم السير كير ستارمر.

يستخدم الرئيس ترامب أساليب مماثلة في الداخل، مستخدمًا السلطة الرئاسية لانتزاع التنازلات وردع المعارضة في الشركات الأميركية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام الأميركية. أما أولئك الذين يقدمون خدمات فيُعفون من العقاب.

ويقول منتقدوه إنه يسعى إلى منح السلطة التنفيذية أو الرئاسية شكلاً من أشكال السلطة، وهو ما سعى الآباء المؤسسون عمداً إلى منعه.

ترهيب

سواءً كان ذلك صحيحاً أم لا، فإن نفس سياسة "فرّق تسد" من خلال الترهيب يمكن تطبيقها دولياً. بفضل الرسوم الجمركية، ستسعى كل دولة إلى استثناءات، ولكن بشروط ترامب. وقد يواجه من يردّ بالمثل التصعيد.

هذه هي الحسابات القاسية للحكومات، بما فيها حكومتنا، التي تخطط لخطواتها التالية.

سيكون الإغراء هو منح ترامب ما يشاء لتجنيب اقتصاداتها الضرر، لكن هناك خطراً يتفاقم كلما طال أمد هذا.

وقال مالكولم تيرنبول، رئيس الوزراء الأسترالي السابق الذي صاغ تشبيه "خط الكونغا": "جميع القادة الدوليين الذين رأيتهم تقريباً ممن تملقوا ترامب قد دُهسوا. الحقيقة هي أنه إذا تملقتَ المتنمرين، سواءً في الشؤون العالمية أو في الملعب، فستتعرض لمزيد من التنمر".

قد يتمكن الشركاء التجاريون من تخفيف أثر هذه الرسوم الجمركية من خلال التفاوض، لكن هذا قد يشجع هذا الرئيس غير التقليدي على المطالبة بالمزيد.

قوة موثوقة

ويقول التحليل في نهاية المطاف، سيحتاج العالم إلى قوة عظمى أكثر موثوقية من ذلك.

في يد رئيس كهذا، لا يمكن الاعتماد على أميركا.

عندما يتعلق الأمر بالأمن والاستقرار والازدهار، سيحتاج الحلفاء إلى الاعتماد على أنفسهم.

وسيحتاجون إلى أصدقاء جدد. إذا لم يكن من الممكن الاعتماد على واشنطن، فإن بكين تلوح في الأفق.

ستعني "أميركا أولاً"، أكثر فأكثر، أن أميركا وحدها.