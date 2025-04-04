

إيلاف من لندن: أمر قاض بريطاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسداد تكاليف قانونية تربو على 820 ألف دولار لشركة قاضاها في دعوى خسرها على خلفية ملف روسي يزعم أنه شارك في أفعال جنسية في روسيا.

وفي عام 2017 نشر الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل تقريرا يزعم تورط ترامب في علاقة مشبوهة مع روسيا، وتسبب هذا التقرير آنذلك بعاصفة سياسية.

وأقام ترامب دعوى قضائية في 2022 ضد شركة "أوربيس بزنس إنتليجانس" وهي شركة استشارات أسسها ضابط الاستخبارات البريطانية السابق كريستوفر ستيل، علما أن دعوى ترامب تم رفضها في العام 2024.

وأكد ترامب أن الملف مزيف وأن شركة "أوربيس" انتهكت قوانين حماية البيانات البريطانية.

ودفع الديمقراطيون أموالا لستيل كي يعد ملفا في عام 2016 ضم شائعات ومزاعم غير موثقة أحدثت عاصفة سياسية قبل تنصيب ترامب لأول فترة رئاسية بوقت قصير.

وزعم الملف أن ترامب شارك في "حفلات جنس" في سان بطرسبورغ واصطحب عاملات جنس في موسكو.

وينفي ترامب جميع هذه المزاعم، وذكر محاموه أن "المزاعم الصادمة والمشينة" خاطئة وأضرت بسمعته.

