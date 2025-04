إيلاف من نيويورك: قالت سلطات مدينة نيويورك إن طائرة هليكوبتر تحطمت بعد ظهر الخميس في نهر هدسون في المدينة، وهو مشهد مكرر لحوادث الطائرات المدنية في أميركا خلال الفترات الأخيرة، وتحديداً منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وهي قضية أصبحت موضع تساؤل الرأي العام الأميركي.

وقالت مصادر إنفاذ القانون لشبكة إيه بي سي نيوز إن 5 من أصل 6 أشخاص كانوا على متن طائرة هليكوبتر تحطمت في نهر هدسون في مانهاتن في مدينة نيويورك بعد ظهر الخميس. وتجري حاليا عمليات بحث عن شخص سادس كان على متن الطائرة.

BREAKING: At least three people are dead after a helicopter crashed into the Hudson River. Five people were reportedly onboard including children.



Why the fuck is this happening so much after Trump became president?



