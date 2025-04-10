إيلاف من نيويورك: قالت سلطات مدينة نيويورك إن طائرة هليكوبتر تحطمت بعد ظهر الخميس في نهر هدسون في المدينة، وهو مشهد مكرر لحوادث الطائرات المدنية في أميركا خلال الفترات الأخيرة، وتحديداً منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وهي قضية أصبحت موضع تساؤل الرأي العام الأميركي.

وقالت مصادر إنفاذ القانون لشبكة إيه بي سي نيوز إن 5 من أصل 6 أشخاص كانوا على متن طائرة هليكوبتر تحطمت في نهر هدسون في مانهاتن في مدينة نيويورك بعد ظهر الخميس. وتجري حاليا عمليات بحث عن شخص سادس كان على متن الطائرة.

BREAKING: At least three people are dead after a helicopter crashed into the Hudson River. Five people were reportedly onboard including children.



Why the fuck is this happening so much after Trump became president?



pic.twitter.com/1SZfnfsEmW — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) April 10, 2025

كانت المروحية تقل طيارًا وشخصين بالغين وثلاثة أطفال، وفقًا لمصادر أمنية. وأوضحت المصادر أن أفراد العائلة كانوا سياحًا من إسبانيا.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت تقريرا عن وجود طائرة هليكوبتر في الممر المائي الضخم الذي يمتد على الجانب الغربي من مانهاتن في الساعة 3.17 مساء بالتوقيت الشرقي.

وأظهرت مقاطع فيديو الطائرة مغمورة في الماء بمعظمها، ومقلوبة رأسا على عقب، وسيارات الإنقاذ تتجمع في الشوارع على الشاطئ، في محاولة لإنقاذ من كانوا على متنها.

وأعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك (FDNY) أن وحداتها موجودة في موقع الحادث لتنفيذ عمليات الإنقاذ. وشوهدت عدة قوارب إنقاذ في مقطع فيديو تحلق حول الطائرة.

كانت قوارب الإنقاذ بالقرب من موقع قريب من الواجهة البحرية في مانهاتن، بالقرب من نهاية رصيف صيانة طويل لأحد أبراج التهوية لنفق هولاند، وهو نفق طريق مزدحم تحت النهر يربط المدينة بنيوجيرسي.