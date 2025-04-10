إيلاف من القدس: هذه هي قصة اليهود في مصر وفقاً لرصد إسرائيلي عبر "منظمة العدالة لليهود من الدول العربية"، حيث خلص التقرير إلى أنه في حين يحتفل اليهود في جميع أنحاء العالم بعيد الفصح هذا الأسبوع، ويروون قصة خروج بني إسرائيل القدماء من مصر، يلقي تقرير صدر حديثاً الضوء على خروج حديث لا يزال منسياً إلى حد كبير، تحت عنوان : "التطهير العرقي للمجتمع اليهودي في مصر في القرن العشرين" .

يُمثّل التقرير، الصادر عن منظمة العدالة لليهود من الدول العربية، تتويجًا لست سنوات من البحث، مُوثّقًا التراث الثقافي الغني لليهود المصريين والاضطهاد الممنهج الذي أدى إلى طردهم. ووفقًا لنتائج منظمة العدالة لليهود من الدول العربية، تبلغ القيمة الإجمالية للأصول المصادرة من اليهود المصريين 59 مليار دولار أمريكي بأسعار اليوم.

"على عكس نظيرتها القديمة، فإن اقتلاع يهود مصر في العصر الحديث ليس قصة انتصار بل مأساة، حيث أدى إلى توقف آلاف السنين من التاريخ والتراث النابض بالحياة"، كما قالت منظمة العدالة لليهود من الدول العربية.

يتمحور التقرير حول الجالية والثقافة اليهودية النابضة بالحياة، وإن كانت مضطربة أحيانًا، والتي ازدهرت في مصر منذ العصور القديمة وحتى أوائل سبعينيات القرن العشرين. ويتناول التقرير الممتلكات والمشاريع والأصول وغيرها من الممتلكات المصادرة من اليهود المصريين أثناء مواجهتهم الاضطهاد والسجن والنفي القسري.

كما يسلط الضوء على التأثير الكبير الذي كان لليهود المصريين على تقدم بلادهم في مختلف جوانب المجتمع.

يهود مصر شركاء في نهضتها

يقول ستانلي أورمان، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة لليهود من الدول العربية: "كان لهم دورٌ أساسيٌ في بناء الإطار الاقتصادي الحديث في جميع القطاعات: الزراعة والصناعة والتجارة والمالية. وعلى وجه الخصوص، لعبوا دورًا حيويًا في تطوير الأنظمة المالية والاقتصادية التي عززت البنية التحتية في مصر وعززت قدرتها الإنتاجية".

تاريخ يمتد لألفيتين

يتميز التاريخ اليهودي في مصر بفترات من الإنجازات الباهرة، أعقبتها فترات من الاضطهاد. وتشير الروايات التوراتية إلى العلاقات الأولى بين بني إسرائيل والمصريين في سياق الخروج خلال العصر الفرعوني.

وعلى الرغم من أن هذه الأحداث لم يتم التحقق منها علميًا، فإن النصوص المصرية القديمة تذكر كلمة "هبيرو"، والتي فهمها البعض على أنها تشير إلى العبرانيين، ويبدو أن لوحة مرنبتاح الشهيرة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد تذكر اسم "إسرائيل".

فترة الهيكل الأول

يعود التاريخ الموثق للجالية اليهودية في مصر إلى نهاية فترة الهيكل الأول/بداية الهيكل الثاني، تلاه حضور واسع فيما عُرف بـ"أرض أونياس"، حيث كان هناك معبد يهودي قائم بكامل طاقته خلال العصر الحشموني. وبالمثل، شاركت الجالية اليهودية في الإسكندرية في " ثورة الشتات " ضد الرومان في القرن الثاني.

لما يقرب من ألفي عام بعد ذلك، صمدت الجماعة في ظل قواعد وثقافات مختلفة، بما في ذلك الثقافة الهيلينية والفاطمية. ورغم التحديات المتكررة، برزت شخصيات بارزة مثل سعدية غاوون وموسى بن ميمون هناك، وكشف اكتشاف جنيزة القاهرة عن مصدر ضخم لتوثيق الحياة اليومية اليهودية لما يقرب من ثلاثة عشر قرنًا.

شيكوريل وسموحة والملحن داوود حسني

في السنوات الأخيرة، كان من أبرز اليهود المصريين مورينو شيكوريل، مؤسس أكبر متاجر القاهرة الكبرى؛ وعائلة موسيري المصرفية النافذة؛ وجوزيف سموحة، الذي طوّر مدينة سموحة. وامتدت مساهماتهم إلى ما هو أبعد من التجارة لتشمل الثقافة، حيث ساهمت شخصيات مثل الملحن داود خضر ليفي (داود حسني) ورائد المسرح يعقوب سانو في تشكيل المشهد الفني في مصر.

60 ألف يهودي في مصر

بحلول أوائل القرن العشرين، بلغ عدد اليهود في مصر قرابة 60 ألف نسمة، مدعومين باللاجئين الفارين من الاضطهاد في أماكن أخرى. وكان المجتمع اليهودي مندمجًا بشكل جيد في الدوائر الاقتصادية والحكومية والدبلوماسية.

شهدت ثلاثينيات القرن العشرين نقطة تحول، مع صعود الحركات الفاشية من جهة، وانخراط جماعة الإخوان المسلمين في التشدد الديني في القومية المصرية من جهة أخرى. وتأججت المشاعر المعادية لليهود مع تشابك "المشكلة الفلسطينية" مع الحماسة القومية وكراهية الأجانب .

منذ تلك اللحظة، بدأت أوضاع اليهود المصريين تتدهور، حسبما جاء في التقرير. «انتشر العنف والاعتقالات والتفجيرات والافتراءات، وفيروس كراهية اليهود كالوباء التوراتي في جميع أنحاء مصر».

وفّر قيام إسرائيل عام 1984 للسلطات المصرية ذريعةً لتكثيف الاضطهاد. فبين عامي 1984 و 1966، فرّ حوالي 63 ألف يهودي من مصر. وعجّلت أزمة السويس عام 1965من وتيرة هذا النزوح، حيث غادر 25 ألفًا من أصل 45 ألف يهودي متبقّين بحلول منتصف عام 1957.

أدت حرب الأيام الستة عام 1967 إلى سجن وطرد آخر مجموعة كبيرة من اليهود، مما قلص عددهم إلى بضع مئات. وبحلول أوائل سبعينيات القرن الماضي، كانت الحياة اليهودية في مصر قد اختفت تقريبًا. واليوم، لم يبقَ في البلاد سوى يهوديين اثنين، وفقًا للتقرير.

طرد مليون يهودي من 10 دول عربية

أكد أورمان أن التقرير جزء من مشروع أوسع يهدف إلى توثيق طرد ما يقرب من مليون يهودي من عشر دول عربية وإيران خلال السنوات التي سبقت قيام دولة إسرائيل وما تلاها. ويأتي تقرير مصر في أعقاب تحقيقات مماثلة في الجاليتين اليهوديتين في سوريا والعراق، والتي كُشف النقاب عنها بالفعل.

وأضاف سيلفان أبيتبول، الرئيس المشارك لـ منظمة العدالة لليهود من الدول العربية، أن "مصر احتلت مكانة فريدة ومهمة في تاريخ الشعب اليهودي"، مسلطًا الضوء على وجود امتد لآلاف السنين قبل انتهائه المفاجئ في أوائل سبعينيات القرن العشرين، ومؤكدًا أن مصر تنفي هذه الحقائق.

ويتحدى التقرير بشكل مباشر تصريحات المسؤولين المصريين، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال في اجتماع عام 2023 مع وزير الخارجية الأميركي آنذاك أنتوني بلينكن إن "اليهود عاشوا دائمًا بسلام في مصر" ولم يتم استهدافهم أبدًا "في تاريخهم القديم أو الحديث".

وقدمت ليفانا زامير، رئيسة الجمعية الدولية لليهود من مصر ونائبة رئيس منظمة العدالة لليهود من الدول العربية، شهادتها المباشرة التي تناقض رواية السيسي.

قالت: "قال لنا المصريون: أنتم صهاينة، أنتم أعداء هذا البلد، لذا سنصادر جميع ممتلكاتكم". وهذا ما فعلوه.

جزء من المنطقة

على الرغم من أن الكثيرين يحاولون إنكار ذلك، إلا أن اليهود شعب أصلي في الشرق الأوسط، عاشوا في مصر وأماكن أخرى في المنطقة لآلاف السنين... قبل ظهور الإسلام بـ 1500 عام، أوضح إيلي عبادي، الرئيس المشارك لمنظمة العدالة لليهود من الدول العربية وأضاف: "لقد أُنكرت حقيقة اقتلاع اليهود من الأنظمة الشمولية والديكتاتوريات والملكيات العربية لأكثر من 75 عامًا. ويسعى هذا المشروع المهم إلى توضيح الحقائق".

ويعد التقرير عن يهود مصر جزءًا من جهد أوسع نطاقًا يبذله مركز العدالة الدولية لتوثيق الطرد المنهجي للمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وهو الظلم التاريخي الذي، على عكس الخروج القديم الذي تم الاحتفال به خلال عيد الفصح، لا يزال غير معترف به إلى حد كبير في الخطاب الدولي.

على مدى السبعين عامًا الماضية، كان التاريخ الطويل لليهود في مصر يتجه ببطء وثبات نحو الانقراض مع رحيل كل يهودي مُسنّ، كما لاحظ أورمان. "مهمة مركز إحياء التراث اليهودي في مصر هي الحفاظ على هذا التاريخ باسم الحقيقة والعدالة".

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أعدت إيلاف هذا التقرير نقلاً عن جيروزاليم بوست الإسرائيلية:

https://www.jpost.com/middle-east/article-849657



