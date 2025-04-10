إيلاف من القدس: أفرجت إسرائيل يوم الخميس عن الإرهابي الفلسطيني المدان أحمد مناصرة، بعد مخاوف من تدهور حالته النفسية. وكان قد قضى 9 سنوات ونصفًا في السجن لدوره في حادثة طُعن لإسرائليين.

كان مناصرة في الثالثة عشرة من عمره عندما أُلقي القبض عليه عام 2015 لطعنه إسرائيليًا آخر في الثالثة عشرة من عمره، وشابًا إسرائيليًا في العشرين من عمره، في القدس الشرقية برفقة ابن عمه. وطعن ابن عمه، الذي قُتل برصاص الشرطة، الفتى الإسرائيلي البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا أثناء خروجه من متجر حلوى.

أحمد تعرض للدهس بسيارة والضرب على يد إسرائيليين كانوا بالقرب منه عقب الهجوم . وأُدين لاحقًا بمحاولة القتل.

"كنتُ مع ابن عمي، لكنني لم أطعن أحدًا"، هذا ما قاله للسلطات، مبتعدًا عن ادعاءاته الأولية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزالم بوست سابقًا . "حتى أنني توسلت إليه ألا يطعن أحدًا. لم أُرِد الاستمرار في ذلك، مع أننا في البداية غادرنا المنزل بنية طعن اليهود. كان ذلك بعد أن أقنعني ابن عمي بالذهاب معه. كنتُ خائفًا فحسب".

وفي أعقاب الهجوم، تم تشخيص حالة مناصرة في عام 2021 بالفصام والذهان والاكتئاب الشديد، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية .

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا الآن، تم الافراج عنه من سجن نفحة. وتم تسليمه إلى عائلته، التي فوجئت بالإفراج عنه.

لطالما كانت ظروف احتجاز مناصرة مصدر قلق للمنظمات الإنسانية والفلسطينية، التي قالت إنه احتُجز في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية. وأفادت التقارير بأنه حاول إيذاء نفسه والآخرين أثناء وجوده في السجن، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي بعد شجار مع سجين آخر عام 2021.

أفادت عائلته أنه بعد نقله إلى الحبس الانفرادي، احتُجز في زنزانة صغيرة لمدة 23 ساعة يوميًا، وكان يعاني من أوهام تمنعه ​​من النوم. كما زعم محاميه أنه حاول قطع معصميه خلال هذه الفترة.