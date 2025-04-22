إيلاف من بروكسيل: قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن قيادة الاتحاد الأوروبي تدرس بشكل جدي فكرة حرمان هنغاريا من حقوق التصويت، بسبب موقفها المتشدد تجاه أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجدية أكبر من أي وقت مضى، كيفية استخدام الإجراء التقييدي النهائي ضد هنغاريا: حرمانها من حقوق التصويت بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، لا تزال هذه الفكرة في مرحلة مبكرة، لكن مصادر مطلعة على الوضع تعتقد أنه سيكون من المستحيل تنفيذ الخطة، لأنها تتطلب قرارا بالإجماع من قبل الدول الـ26 المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الصحيفة القول: "ويعتقد البعض أن العقوبة (خسارة حقوق التصويت) ستحل حتما إذا حاولت هنغاريا، استخدام حق النقض ضد تمديد العقوبات على روسيا".

وفي أوائل أبريل الجاري، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المسؤولين الأوروبيين يناقشون مجددا إمكانية حرمان هنغاريا من حقوق التصويت بسبب موقف بودابست، الذي قد يعيق القرارات المشتركة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الموجهة ضد روسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن التهديدات بتجريد بلاده من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي بسبب دفاعها عن مصالحها الوطنية، تثير الشكوك حول التفسير الصحيح لبروكسل لمفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون.

