إيلاف من واشنطن: سعى البيت الأبيض إلى إيصال رسالة مفادها أنه لم يعد "دارا للمسنين"، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو يقارن فيه بين رد فعل الرئيس دونالد ترامب وسلفه جو بايدن عند لقائهما بـ"أرنب الفصح".

وقد شارك ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في فعالية تقليدية سنوية ذات طابع ديني، حيث رافقهما شخص متنكر في زي أرنب عيد الفصح.

وخلال الفعالية، قال ترامب: "هل تتذكرون الأرنب مع جو بايدن؟ هل تتذكرون؟ هل تتذكرون عندما أنقذ الأرنب جو بايدن؟ الأرنب لن ينقذ ترامب".

BREAKING: The White House is no longer a nursing home 🎉 #WHEasterEggRoll pic.twitter.com/iZdjPyWsyo