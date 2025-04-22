إيلاف من واشنطن: وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم "خطته للسلام" خلال ثلاثة أيام.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن اعتراف أوكرانيا بشبه جزيرة القرم كأراض روسية.

وقال ترامب: "سأقدم تحديثا كاملا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لكن لدينا اجتماعات جيدة للغاية مع أوكرانيا وروسيا. سنرى كيف تسير الأمور".

وكتبت "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن خطة ترامب للتسوية الأوكرانية قد تشمل نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وزعمت الصحيفة كذلك، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة أبلغت كييف أنها تتوقع تنازلات منها، بما في ذلك رفض الانضمام إلى حلف "الناتو"، لحل الأزمة الأوكرانية. وقد تعترف واشنطن أيضا بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية، وتقترح أيضا نقل السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى الولايات المتحدة.

