إيلاف من لندن: ما زلنا في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي، ونركز حاليًا بشكل رئيسي على تفويض المهام الحالية إلى أنظمة ذكية. ولكن قريبًا، ستتغير طبيعة المهام نفسها.

ومن المعروف أن الأكثر تكيفًا مع التغيير هو من يبقى على قيد الحياة". في الماضي، شهدت البشرية تحولات جوهرية على مر الأجيال. أما اليوم، فتتكشف الثورة التكنولوجية بوتيرة مذهلة، مؤثرةً على جميع جوانب الحياة - من التعليم والتوظيف والصحة والاتصالات، إلى الاقتصاد والطب والأمن. وتُعدّ نماذج اللغات الكبيرة (LLM) التي ظهرت في العامين الماضيين مثالًا واحدًا على هذا التحول الجذري، الذي يُعيد صياغة طريقة عملنا وتعلمنا وتخطيطنا لمستقبلنا بشكل جذري.

كيف يمكننا الحفاظ على أهميتنا؟

يُقوّض هذا التقدم التكنولوجي السريع قدرتنا على التنبؤ والتخطيط للتوظيف طويل الأمد والاستقرار المالي. أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، ومع اتساع نطاق استخدامها، يُطرح سؤالٌ جوهري: كيف يُمكننا الحفاظ على أهميتنا؟

يجب على من يغمرهم الحماس لأن التكنولوجيا قادرة على أداء المهام نيابةً عنهم أن يدركوا أيضًا أنه لهذا السبب تحديدًا، أصبحوا هم أيضًا قابلين للاستبدال. والنتيجة واضحة: من يعتمدون كليًا على الأدوات المتاحة قد يجدون أنفسهم قريبًا عتيقي الطراز.

ما زلنا في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي، حيث نركز حاليًا بشكل رئيسي على تفويض المهام الحالية إلى أنظمة ذكية. ولكن قريبًا، ستتغير طبيعة المهام نفسها، ومن يفشل في توقع هذا التحول والاستعداد له سيتخلف عن الركب. إن مواجهة هذا العالم الجديد تتطلب منا إعادة النظر في أساليب عملنا وتعلمنا.

ثلاث موجات رئيسية من التكامل الأعمق للذكاء الاصطناعي

سوف تتكشف التغيرات الناجمة عن التكامل العميق للذكاء الاصطناعي في ثلاث موجات رئيسية:

1) على المدى القصير.. استخدام ذكي ومدروس للأدوات المتاحة، مع مرونة في التبديل بينها حسب المهمة المطلوبة. سيصبح تبني عقلية استباقية لتعلم أدوات جديدة مهارة أساسية لكل موظف.

2) على المدى المتوسط.. ينبغي تكييف وظائف العمل الأوسع مع التكنولوجيا، من خلال وضع تصنيف مهني جديد وتحديد وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام معقدة. وستحتاج المؤسسات أيضًا إلى مراجعة استراتيجياتها الإدارية ودمج الأتمتة الذكية في عملياتها اليومية.

3) على المدى البعيد.. ستظهر تخصصات جديدة كليًا، مما يسمح للبشر بالتركيز على المساعي الإبداعية والابتكارية. سيتغير سوق العمل بحيث تتطلب الأدوار الحالية تعلمًا وتجديدًا مستمرين، بينما ستصبح مجالات جديدة لم تكن موجودة سابقًا ضرورية.

التحول المفاهيمي

يكمن التحدي الرئيسي في إدراك أن هذا التحول ليس تكنولوجيًا فحسب، بل مفاهيمي أيضًا. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يجب علينا التكيف ليس فقط باستخدام أدوات جديدة، بل أيضًا بإعادة النظر في طبيعة العمل والمهارات التي سنحتاجها في المستقبل. إن وتيرة التغيير المتسارعة تجعل الاستشراف أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما في ظل صعوبة مواكبة الأطر التنظيمية.

لا تجعل نفسك خارج اللعبة

أولئك الذين يتمسكون بالعادات القديمة سيجدون أنفسهم قريبًا خارج اللعبة. على العكس من ذلك، أولئك الذين يتبنون عقلية ديناميكية، ويتعلمون كيفية تسخير التكنولوجيا، ويدمجون الابتكار في كل جانب من جوانب عملهم - سيكونون هم القادة.

في هذا العالم الجديد، لن يكون النجاح حكرًا على الناجين فحسب، بل أيضًا على أولئك الذين يملكون القدرة على اعادة تعريف قواعد اللعبة.

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أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "جيروزاليم بوست":

https://www.jpost.com/opinion/article-850964