إيلاف من الرباط: ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، الاثنين بمدينة مكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، من 21 إلى 27 أبريل الجاري، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة".

ويشكل افتتاح ولي العهد المغربي لهذا الملتقى، تجسيدا جديدا للعناية التي يوليها الملك محمد السادس للقطاع الفلاحي، كما يعكس عمق التزام المملكة، لفائدة القضايا العالمية ذات الأولوية، المتمثلة في الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

وبمدخل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف الشؤون الخارجية والأوروبية بنجامين حداد، الذي تحل بلاده ضيف شرف على هذه الدورة، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (أنغولا، بنين، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، إسواتيني، العراق، ليبيريا، مالاوي، أوغندا، فلسطين، ساوتومي وبرنسيب، وجنوب السودان)، وكذا الشركاء في التنمية (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إسيسكو"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمجلس العالمي للمياه).

إثر ذلك، زار ولي العهد الأمير مولاي الحسن قطب "جهات"، قبل أن تؤخذ له صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات. كما قام الأمير مولاي الحسن بزيارة أروقة "ماء وري"، و"بحث وابتكار" بجناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجناح مجموعة المكتب الشريف للفوسفات.

وقام الأمير مولاي الحسن بزيارة أقطاب "الأطراف الراعية" و "المؤسسات" و "الصناعات الغذائية، و"القطب الدولي"، و"الفلاحة الرقمية"، و"الطبيعة والبيئة"، و"الآلات"، و"المنتجات المجالية" و"مدخلات الماشية"، و"تربية الماشية".

ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المقام بساحة "صهريج السواني"، ويمتد على مساحة تبلغ 12.4 هكتارا، مشاركة 70 دولة، مع استضافة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، والدينامية التي تميز التعاون الثنائي.

وتعرف الدورة الـ17 من الملتقى مشاركة أزيد من 1500 عارض. وستتميز بتنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آفاق ملموسة خدمة لفلاحة أكثر استدامة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية والحفاظ على توازن المنظومة الفلاحية، وضمان سيادة غذائية مستدامة للبلاد.

ويقترح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025 على الزوار مجموعة واسعة من المنتجات، وآليات فلاحية من الجيل الجديد، بهدف النهوض بالإنتاج الفلاحي والحيواني، وتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد الجهوي، بما في ذلك الصناعات الغذائية، وما يترتب عليها من صناعة الأغذية.

وعلى مر الدورات، نجح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كموعد لا محيد عنه للقطاع الفلاحي بإفريقيا، ومنصة متميزة للقاءات وفرص الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة.