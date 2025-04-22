إيلاف من القاهرة: بمنطق البحث عن حلول عملية في ظل أزمة اقتصادية، ورغبة كبيرة في انعاش قطاع التعليم على وجه التحديد، طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سؤالاً على المصريين خلال حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية، قائلاً :"لماذا المساجد أكثر من المدارس؟"، وهل يمكن استخدام المساجد للعبادة والتعليم في نفس الوقت؟.

وتصدر طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفكرة الاستفادة من وفرة المساجد في مصر لسد العجز الكبير في عدد المدارس والفصول الدراسية، منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل الإيجابي.

وشدد الرئيس، خلال حفل تخرج الدورة التدريبية الثانية لائمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية، على أهمية الاستفادة من المساجد لتعليم الأطفال بالمراحل المختلفة، نظرًا لقلة عدد المدارس.

الرئيس السيسي: عندنا مساجد كتيرة جدا وعدد قليل من المدارس.. وكانت المساجد بتستخدم أيام النبي (ص) في كل شئون الدنيا.. ليه منستفيدش من المساجد دي ونعلم فيها ولادنا؟#eXtranews pic.twitter.com/qXqgUl9HA7 — eXtra news (@Extranewstv) April 22, 2025

المساجد في خدمة التعليم.. لما لا؟

وقال السيسي: "إحنا عندنا مساجد كتيرة جدًا وعندنا في نفس الوقت عدد قليل من المدارس قياساً بعدد السكان، وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يستخدمون المساجد في كل شؤون الدنيا، النهاردة ليه ما بنستفدش من المساجد الموجودة، بتشتغل بالكتير في كل صلاة 10 دقائق عشان نخلى فيها بشكل أو آخر – بعضها يسمح بهذا – نعلم فيها ولادنا كل أولادنا، يقولك نعمل مدرسة ونعمل جامع، ممكن أعمل الجامع ويبقى جواه المدرسة».

في هذا السياق، تبرز المفارقة بين الوفرة الكبيرة في عدد المساجد وقلة عدد المدارس، وهو ما يطرح تساؤلات ملحة حول إمكانيات توظيف هذه المساحات الواسعة والمجهزة لخدمة العملية التعليمية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والموارد المحدودة.

ولفهم أبعاد هذه الفكرة بشكل أوضح، كشف موقع «المصري اليوم» نظرة على الأرقام الرسمية لعدد المساجد وعدد المدارس في مصر.

عدد المساجد

يبلغ إجمالي عدد المساجد في مصر 151.194 مسجد، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2024. وبحسب الإحصاء، تضم محافظة الشرقية أكبر عدد من المساجد بإجمالي 16.431 مسجد، تليها البحيرة بإجمالي 14.294 مسجد والجيزة بإجمالي 10.363 مسجد. وفي العاصمة القاهرة 3450 مسجدا.

عدد المدارس

في المقابل، فإن عدد المدارس في مصر يصل إلى 27 ألف مدرسة، بحسب د. أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال «بهاء الدين» قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، في 5 سبتمبر 2024، إن هناك فارقًا في طريقة الرصد من قِبل الوزارة، لافتا إلى تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أحصى وجود 58 ألف مدرسة.

وأوضح أن الرقم الذي أحصته الوزارة، يشمل 27 ألف منشأة بما تتضمن من سور وحوش ومبانٍ، لكن تقرير جهاز الإحصاء يتناول إمكانية وجود مدرستين داخل المبنى أو ملحق مدرسة مسائية على المدرسة الصباحية، وبالتالي يحصّل كل منها على حدة.

عجز 250 ألف فصل دراسي

من جانبه قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في إن المنظومة التعليمية في مصر تضم 550 ألف فصل، بينما هناك عجز فى 250 ألف فصل.

ولفت أن كثافات الفصول فى بعض المدارس تخطت جميع المعايير، مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب فى معظم مدارس إدارات الجيزة 150 و160 طالب فى الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب فى الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين 80 و90 طالب وذلك فى التعليم الحكومى.