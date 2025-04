إيلاف من مدريد: أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ بعد أن ضربها انقطاع التيار الكهربائي، وقد تم نشر 30 ألف شرطي على الأقل للحفاظ على النظام، وظهرت حمى الشراء وسط حالة من الذعر، ورفوف فارغة في السوبر ماركت ومنافذ بيع الطعام والشراب، كما أن الاختناق المروري يغمر المدن، وتم إلغاء الرحلات الجوية، وتعطيل القطارات، وسط اعتراف من السلطات الحكومية بأن الفوضى قد تستمر لأيام.

وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في معظم شبه الجزيرة الأيبيرية، مما أدى إلى إغلاق الطرق ودفع الناس إلى إخلاء رفوف المتاجر الكبرى وسط مخاوف من أن تستمر الفوضى لأيام.

وقد تسبب ذلك في حالة من الجنون في جميع أنحاء البلاد، حيث قامت وزارة الداخلية بنشر 30 ألف ضابط شرطة في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على الأمن قبل دخول إسبانيا في الظلام المسائي.

طوابير خارج المتاجر والبنوك

ويأتي ذلك بعد أن تشكلت طوابير ضخمة خارج المتاجر والبنوك حيث سعى السكان والسياح بشكل يائس إلى تخزين الضروريات وإخراج أكبر قدر ممكن من النقود وسط حالة عدم اليقين.

وأظهرت صور طوابير من السيارات تصطف في محطات البنزين ، حيث كان الناس يأملون في ملء سياراتهم بالوقود، وسط محاولات تشغيل المولدات الكهربائية لإبقاء منازلهم قيد التشغيل.

وتأثرت المطارات أيضًا بانقطاعات الخدمة، حيث تم تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية، وحذرت شركة الطيران الرائدة في البلاد TAP Air المصطافين في البرتغال من السفر على رحلاتهم حتى إشعار آخر.

وتوقفت خدمات القطارات والمترو في كل من إسبانيا والبرتغال، حيث تقطعت السبل بالناس في الأنفاق وعلى مسارات السكك الحديدية، مما أجبر السلطات على إجلاء السكان.

حتى الآن، طلبت مدريد والأندلس وإكستريمادورا من الحكومة المركزية أن تتولى مسؤولية النظام العام وغيره من الوظائف.

عادت بنسبة 50%

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحفيين إن سبب انقطاع التيار الكهربائي غير المسبوق لا يزال غير معروف - لكنه أضاف أن الكهرباء عادت الآن إلى 50 في المائة من البلاد.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي بالإنابة لويس مونتينيغرو إن البلاد تتوقع استعادة الكهرباء بالكامل "خلال ساعات" - ولكن هذا قد يستغرق وقتا أطول من إسبانيا، التي تعتمد على المساهمات من فرنسا والمغرب، وليس فقط على مواردها الخاصة، كما تفعل البرتغال.

وقال سانشيز في خطاب وطني: "ليس لدينا حتى الآن معلومات قاطعة عن أسباب هذا الانقطاع (للكهرباء)، لذا أطلب من الناس، كما فعلنا في الأزمات السابقة، أن يخبروا أنفسهم من خلال القنوات الرسمية". في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وجود أي مشاكل تتعلق بالحماية المدنية. أكرر، لا توجد أي مشاكل تتعلق بانعدام الأمن.

وأكد أن مجلس الأمن القومي الإسباني سيجتمع مرة أخرى الليلة لتقييم الوضع - ودعا المواطنين إلى تجنب السفر واستخدام هواتفهم المحمولة بشكل مقتصد، واصفا قطاع الاتصالات بأنه في "لحظة حرجة".

وأكدت شركة إيزي جيت أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على الوصول إلى بعض المطارات ويؤثر على عمليات رحلاتها في لشبونة ومدريد وبرشلونة.

وقالت شركة إيزي جيت في بيان "مثل جميع شركات الطيران، فإننا نواجه بعض الانقطاعات في برنامج رحلاتنا مما يعني أن بعض رحلات العودة من لشبونة ومدريد لم تتمكن من العمل". وأضافت أنه على الرغم من الفوضى، فإن خدماتها في مطاري بورتو وفارو تعمل كما هو مقرر.

ونصحت شركة إيزي جيت المسافرين بمراقبة تحديثات السفر المحلية ومتتبعات الرحلات للحصول على أحدث المعلومات قبل سفرهم.

ماذا عن المفاعلات النووية؟

وصف سائح بريطاني في مدريد الوضع في وسط المدينة بأنه "مذبحة"، وقال لصحيفة "ميل أونلاين": "بدأ الناس يشعرون بالذعر. سيزداد الوضع سوءًا إذا لم يُعاد التيار الكهربائي بسرعة".

وحث رئيس بلدية مدريد سكان المدينة على البقاء حيث هم مع استمرار الكارثة، بينما دعا رئيس الحكومة الإقليمية للمدينة رئيس الوزراء الإسباني إلى تفعيل خطة طوارئ للسماح بنشر الجنود.

انقطع التيار الكهربائي في إسبانيا حوالي الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى غرق الملايين في الظلام. وصرح مسؤولون بأن محطات الطاقة النووية في إسبانيا توقفت عن العمل تلقائيًا، ولكن تم تشغيل مولدات الديزل للحفاظ عليها في حالة آمنة.

لكن مجلس السلامة النووية في إسبانيا أكد أن كل المفاعلات النووية السبعة في البلاد آمنة. وقد توقفت أربعة من هذه المولدات عن العمل تلقائيًا بمجرد انقطاع التيار الكهربائي، لكن المولدات الطارئة بدأت العمل على الفور.

وأضاف المجلس أن المفاعلات الثلاثة الأخرى لم تكن تعمل في ذلك الوقت، لكن مولدات الطوارئ كانت تعمل على أي حال للحفاظ عليها في حالة آمنة.

وقال السائح البريطاني أدريان كولز، الذي كان عائدا إلى المملكة المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع في مدريد عندما انقطع التيار الكهربائي، لصحيفة "ميل أونلاين" إنه واجه صعوبة في الوصول إلى المطار.

قال: "يتنازع الناس على سيارات الأجرة، والشوارع في معظمها متوقفة. الشرطة منتشرة عند التقاطعات، لكنها في بعضها تقف ساكنة دون توجيه، وفي أخرى تُطلق صفاراتها وتُوجّه حركة المرور".

قال سائق التاكسي إنه لن يحاول العودة إلى المدينة لأنه لا يعتقد أن ذلك سيكون قرارًا صائبًا. لقد تركنا وسيعود إلى منزله.

وقال إنهم تمكنوا من الوصول إلى المطار، الذي كان لا يزال يعمل على مصدر طاقة احتياطي، ولكن "الكثير من الأشياء مغلقة للحفاظ على الطاقة".

يبدو أن خطوط الهاتف الأرضي معطلة، والفنادق تعاني من كثرة النزلاء الذين يطلبون المساعدة. وأضاف: "انقطعت شبكة الهاتف المحمول في المدينة. أجهزة التوجيه معطلة، ومع هذا العدد الكبير من الناس، لا تعمل البيانات."

وقال إنه مع انقطاع الوصول إلى الإنترنت، انتشرت الشائعات بين السكان المحليين والزوار.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في البرتغال إن الانقطاعات في إمدادات الكهرباء في البلاد كانت نتيجة "خلل في شبكة الكهرباء الإسبانية"، والذي كان مرتبطا "بظاهرة جوية نادرة".

وقالت إن الاختلافات الشديدة في درجات الحرارة على طول الشبكة أدت إلى "تذبذبات غير طبيعية" في خطوط الطاقة ذات الجهد العالي للغاية - وهو التأثير المعروف باسم "التغير الجوي المستحث" - مما يؤدي إلى تذبذبات الطاقة في جميع أنحاء الشبكة.

ويؤدي هذا إلى خروج الجهد والتردد في بعض أجزاء الشبكة عن المزامنة مع بقية الشبكة، مما يؤدي إلى تدفق غير منتظم أو مفرط للطاقة إلى بعض المناطق، وإتلاف المعدات والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وبحسب شبكة REN، فإن هذه التذبذبات تؤدي إلى "اضطرابات متتالية عبر الشبكة الأوروبية المترابطة" مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مدير في شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا قبل الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي إن الانقطاع "استثنائي وغير عادي تماما" وسيستغرق إصلاحه ما بين ست إلى عشر ساعات.

ومنذ ذلك الحين عادت الكهرباء إلى أجزاء من شمال وجنوب وغرب البلاد، بحسب مشغلي الشبكة.

الكهرباء والطاقة المتجددة

وتأتي انقطاعات الكهرباء بعد أيام قليلة من تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا بالكامل على الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، لمدة يوم كامل لأول مرة في 16 نيسان (أبريل).

ويقوم المسؤولون الإسبان بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة سبب انقطاع التيار الكهربائي، وقالوا إنهم يبحثون في إمكانية أن يكون سبب انقطاع التيار الكهربائي هجوم إلكتروني مدمر.

أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت أن شبكات السكك الحديدية في المدن الإسبانية غرقت في حالة من الفوضى، حيث تم إجلاء الناس عبر الأنفاق بينما ضرب انقطاع التيار الكهربائي محطات المترو وتوقف القطارات.

وقالت ماددي سيفتون، من لندن، والتي كانت على متن مترو مدريد عندما انقطع التيار الكهربائي، لشبكة سكاي نيوز إنها علقت في القطار لمدة 20 دقيقة قبل أن يتمكن أحد الموظفين من فتح الأبواب يدويًا.

صعدنا إلى القطار وكان كل شيء على ما يرام. لكن بعد ذلك، أظلم كل شيء، قالت. اضطر الركاب إلى صعود خمسة عشر طابقًا من السلالم للخروج من المترو.

ماذا لو استمر الوضع لعدة أيام؟

وقالت ليزلي، وهي مهاجرة تعيش في إسبانيا منذ 11 عاما مع زوجها، لبي بي سي إنهم يشعرون بالقلق إزاء آثار انقطاع التيار الكهربائي. وأضافت "نحن قلقون بشأن الغذاء والمياه والنقد والبنزين في حال استمر هذا الوضع لبضعة أيام".

"يقود زوجي سيارته الآن محاولًا العثور على محطة وقود مفتوحة للحصول على البنزين للمولد حتى نتمكن من توصيل الثلاجة."

كما انقطعت الكهرباء في أجزاء من فرنسا بعد انقطاعات في إسبانيا والبرتغال، وفقًا لما أكدته الشركة المشغلة للشبكة الكهربائية في البلاد. ووردت أنباء عن انقطاعات أخرى في مناطق بعيدة، حتى بلجيكا، وفقًا لأحدث المعلومات.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية (رين) إن حريقا اندلع في جبل ألاريك في جنوب غرب فرنسا وألحق أضرارا بخط كهرباء عالي الجهد تم تحديده أيضا كسبب محتمل.

وتأثرت المطارات أيضًا، حيث تم تشغيل مولدات الطوارئ في مطاري بورتو وفارو، لكن العمليات كانت "محدودة" في لشبونة، وفقًا للمسؤولين.

تم إخلاء أجزاء من شبكة مترو مدريد، وتوقفت إشارات المرور في العاصمة عن العمل، مما يشكل خطرا على الطرق الرئيسية.

ويقال أيضًا أن الانقطاع أدى إلى إغلاق نظام الترام في برشلونة وتوقف بعض إشارات المرور في المدينة عن العمل. وانقطعت أيضًا خطوط الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء البلاد. وفي هذه الأثناء، تم تعليق اللعب في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

فالنسيا وبرشلونة بالكامل بلا كهرباء

وانقطعت الكهرباء عن مدينتي فالنسيا وبرشلونة بالكامل ، وأغلقت شبكة السكك الحديدية في إسبانيا بالكامل، وتوقفت خدمات الإنترنت عن العمل، وسادت الفوضى في الشوارع مع تزايد حركة المرور في مدريد ولشبونة.

ويقال أيضًا أن الانقطاع أدى إلى إغلاق نظام الترام في برشلونة وتوقف بعض إشارات المرور في المدينة عن العمل. وانقطعت أيضًا خطوط الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء البلاد.

قالت شركة بترونور الإسبانية لتكرير النفط إن جميع وحداتها في مصفاة النفط التابعة لها في بلباو أغلقت ، "بما يضمن ظروف السلامة بشكل كامل، وأن جميع أنظمة الطوارئ تعمل بشكل صحيح"، حسبما قالت الشركة.

ماذا حدث للمستشفيات؟

أدت المولدات الاحتياطية إلى تجنيب مستشفيات إسبانيا أسوأ حالات انقطاع التيار الكهربائي، حيث ظهرت مقاطع فيديو

وقد أوقفت بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير الطارئة، إلا أن إمدادات الطاقة الطارئة أبقت المعدات الأساسية مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة القلب قيد التشغيل.

وقد عقدت الحكومة الإسبانية جلسة طارئة وتراقب الوضع مع تطوره، بحسب وسائل إعلام إسبانية. فمن النادر أن تشهد المنطقة انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء بهذا الشكل. وأفادت شركة توليد الكهرباء الإسبانية "ريد إليكتريكا" بأن العطل أثر على شبه الجزيرة الأيبيرية، ويجري حاليًا تقييم أسبابه.

يبلغ عدد سكان الدولتين اسبانيا والبرتغال معاً أكثر من 50 مليون نسمة. ولم يتضح فورًا عدد المتضررين.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في فرنسا إن حجم الانقطاع هناك كان محدودا وإن الكهرباء عادت، فقد انقطعت الكهرباء عن منازل في إقليم الباسك لعدة دقائق. ثم عادت الكهرباء بالكامل، في إشارة إلى المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غرب فرنسا على الحدود مع إسبانيا.

وقالت شركة "آر تي إي" المشغلة للشبكة إن الانقطاع لم يكن بسبب حريق في جنوب فرنسا، على عكس بعض التقارير، وإنه "لم يكن هناك أي تأثير على توازن العرض والطلب" في فرنسا.

وبحسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، تم فصل الشبكة الأيبيرية تلقائيا عن الشبكة الأوروبية من الساعة 12:38 ظهرا إلى الساعة 1:30 بعد الظهر (1038 بتوقيت غرينتش إلى 1130 بتوقيت غرينتش).

بيان اذاعي

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) إن انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي ضرب عدة مناطق في البلاد بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى غرق غرفة أخبارها والبرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد في الظلام.

وبعد بضع ساعات، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا أنها بدأت في استعادة الطاقة في شمال وجنوب شبه الجزيرة، وهو ما سيساعد في استعادة إمدادات الكهرباء تدريجيا في جميع أنحاء البلاد.

وفي البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، أثر الانقطاع على العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، وكذلك الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد. وقالت الحكومة البرتغالية إن الحادث يبدو أنه ناجم عن مشاكل خارج البلاد، حسبما صرح مسؤول لوكالة الأنباء الوطنية لوسا.

نُقل عن وزير مجلس الوزراء ليتاو أمارو قوله: "يبدو أن المشكلة كانت في شبكة التوزيع، في إسبانيا على ما يبدو. وما زال التحقيق جاريًا".

وقالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية "إي-ريديس" إن الانقطاع كان بسبب "مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"، بحسب صحيفة برتغالية. وقالت الشركة إنها اضطرت إلى قطع الكهرباء في مناطق محددة من أجل استقرار الشبكة، بحسب الصحيفة البرتغالية.

أفادت التقارير بإخلاء عدة عربات مترو أنفاق لشبونة. وفي البرتغال أيضًا، توقفت المحاكم عن العمل، وتأثرت أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع الإلكتروني. كما توقفت إشارات المرور في لشبونة عن العمل. لم يكن من الممكن إجراء مكالمات عبر شبكات الهاتف المحمول، على الرغم من أن بعض التطبيقات كانت تعمل.

كيف يمكن لأحداث الطقس المتطرفة أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا

قالت شركة رين، مشغل شبكة الكهرباء في البرتغال، إن الانقطاعات الواسعة النطاق للكهرباء في إسبانيا والبرتغال كانت بسبب "ظاهرة جوية نادرة".

وتقول الشركة المشغلة للشبكة إن التغيرات الشديدة في درجات الحرارة على طول الشبكة أدت إلى "تذبذبات غير طبيعية" في خطوط الطاقة ذات الجهد العالي للغاية. ويؤدي هذا التأثير، المعروف باسم "التغير الجوي المستحث"، إلى تذبذبات في الطاقة عبر الشبكة.

وبحسب شبكة REN، فإن هذه التذبذبات تؤدي إلى "اضطرابات متتالية عبر الشبكة الأوروبية المترابطة"، وهو ما تسبب في انقطاعات التيار الكهربائي اليوم.

تؤدي الاختلافات في درجات الحرارة إلى تذبذبات في الشبكة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى اختلال التوازن المفاجئ في الطلب على الكهرباء.

عندما تكون منطقة واحدة على الشبكة ساخنة بشكل استثنائي، يزداد الطلب على الكهرباء حيث يقوم الأشخاص بتشغيل وحدات تكييف الهواء لتبريد منازلهم.

عندما تكون التقلبات بين مناطق الطلب المرتفع والمناطق ذات الطلب المنخفض كبيرة بما يكفي، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة التذبذبات القادرة على التسبب في مشكلات المزامنة.