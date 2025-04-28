إيلاف من الرباط: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم ظهائر (مراسيم ملكية) تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من: أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، وعقم ان الفردوس، سفيرا لدى كوت ديفوار، وماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا، وعمر أمغار، سفيرا لدى صربيا، ورضوان الحسيني، سفيرا لدى أندونيسيا، ويونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا، ونجوى البراق، سفيرة لدى الكونغو، وبثينة الكردودي، سفيرة لدى بنغلادش، وعبد القادر الجموسي، سفيرا لدى الكاميرون، ومحمد ابومراتن، سفيرا لدى النيجر، وفتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك، مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى إفريقيا الوسطى،

إثر ذلك، أدى عمر أمغار، ورضوان الحسيني، ويونس الديغوسي، ونجوى البراق، وبثنية الكردودي، وعبد القادر الجموسي، ومحمد ابومراتن، وفتيحة العيادي، ومصطفى العلمي الفلوس القسم بين يدي العاهل المغربي.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.