أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الإثنين، تأييد مبادرة تتيح لهم دخول التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.



وقالت الوكالة إن وزراء الخارجية عبروا عن مواقف بلدانهم خلال اجتماع مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط.



ولم يعلن حتى الآن عن جدول زمني لتنفيذ هذه المبادرة التي يُنتظر أن تتجسد في شبكة من الطرق والبنى التحتية.



وانسحبت الدول الثلاث من عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) العام الماضي، وشكلت تحالفا عُرف باسم اتحاد دول الساحل.

BBC لا توجد لمالي والنيجر وبوركينا فاسو أي حدود بحرية

ولا توجد لهذه الدول أي حدود بحرية.

أعلن المغرب، وهو مستثمر رئيسي في القطاعين المالي والزراعي في غرب أفريقيا، عن مبادرته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، بعد فرض إيكواس قيوداً تجارية على الدول الثلاث.

وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب لوسائل الإعلام الرسمية إن المبادرة تُسهم في "تنويع مصادر وصولنا إلى البحر".

وتأتي الزيارة في ظل تدهور العلاقات بين تحالف دول الساحل والجزائر.

وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وتدعم جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وهي منطقة يعدها المغرب تابعة له، ويبني فيها ميناء بقيمة مليار دولار.

وطرد تحالف دول الساحل الجديد القوات الفرنسية وقوات غربية أخرى، ولجأ إلى روسيا طلباً للدعم العسكري.

وفي كانون الأول (ديسمبر)، توسط المغرب في إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو، وذلك بعد خمسة أشهر من اعتراف باريس بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.