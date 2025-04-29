إيلاف من بيروت: أعلنت وزارة الداخلية السورية فجر الثلاثاء عن متابعتها باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات خطيرة تمس مقام النبي محمد.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت تحقيقات مكثفة للكشف عن هوية صاحب التسجيل، مشيرة إلى أن التحريات الأولية أثبتت عدم صحة ما تم تداوله حول اتهام شخص معين، حيث لم تثبت صحة نسب التسجيل إليه.

وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة العمل لتحديد هوية المسؤول عن هذه الإساءات، ومحاكمته وفقا للقوانين السورية التي تجرم أي انتهاك للمقدسات الدينية.

وفي سياق متصل، أشادت وزارة الداخلية بـ"مشاعر المواطنين الغيورين ووقوفهم الصادق دفاعا عن نبي الإسلام، لكنها حذرت في الوقت ذاته من "أي تصرفات فردية أو جماعية قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام"، مؤكدة في الوقت ذاته بأن "الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يتعدى على حرمات الآخرين أو يهدد الاستقرار الاجتماعي".

حماية المقدسات والحفاظ على وحدة الوطن

واختتم البيان بـ"تأكيد حرص الدولة السورية على حماية المقدسات الدينية وصون الوحدة الوطنية"، داعيا إلى الحفاظ على الهدوء وترك الأمر للجهات القضائية والأمنية المختصة.

يذكر أن القوانين السورية تنص على عقوبات صارمة بحق كل من يسيء إلى الرموز الدينية أو يثير الفتنة الطائفية.

وصدرت عدة بيانات من مشايخ طائفة الموحدين الدروز تدين التسجيل الصوتي المجهول المسيئ للرسول محمد.

وذكرت مصادر محلية أن الأمن العام السوري نشر حواجز وقام بقطع الطرقات المؤدية إلى مدينة السويداء على خلفية التوتر في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت هدأت فيه الاشتباكات في محيط مدينة جرمانا في ريف دمشق إثر انتشار التسجيل، بعد تدخل قوات الأمن العام السورية.