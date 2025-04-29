إيلاف من القاهرة: استنكر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قناة السويس ومطالبته بالسماح بعبور السفن الأمريكية الحربية والتجارية بدون أي رسوم.

وقال رجل الأعمال المصري في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية: "ترامب لا دارس تاريخ ولا جغرافيا، وقناة السويس بنيت بعرق وتضحيات المصريين ولها معنى عميق عندنا ولا نسمح لأحد أن يصرح بالسماح لسفن بلاده بالعبور فيها بالمجان".

وأضاف ساويرس ردا على تصريحات ترامب: "إزاي تعدي من قناة السويس من غير ما تدفع هي مش فوضى، لو سمحنا لسفن أمريكا بالعبور بالمجان كله هيقول عايزين نعدي ببلاش، كلامه ميمشيش معانا كمصريين وكصعايدة".

وأكد رجل الأعمال المصري أنه في ظل الظروف الحالية التي تواجهها مصر لا بد من تكاتف الجميع وأنه "لازم نقرب من بعض ويحصل تلاحم" معتبرا أن هذا الظرف بمثابة فرصة لتقليل الفجوة بين الحاكم والمحكومين.

وأوضح ساويرس أن مصر تواجه خطرا كبيرا يتمثل في مخطط تهجير 1.5 مليون فلسطيني وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس، قائلا: "ذنبنا إيه كمصر ندفع فاتورة الاحتلال الإسرائيلي والظلم الواقع على الفلسطينيين".

وشدد على أنه يمكن بناء قطاع غزة من جديد بعد وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع بدون ترحيل أو تهجير للفلسطينيين، مشيدا بالخطة التي قدمتها الدولة المصرية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وطالب بضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للخطة المصرية لإعادة الإعمار في غزة، وضرورة أن تراعي قيادة حركة حماس مصالح شعبها الذي يباد ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني في المقام الأول.

وجاءت تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كرد على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للسفن الأمريكية الحربية والتجارية بعبور قناة السويس دون رسوم، معتبرا ذلك جزءا من "التعاون الاستراتيجي" مع مصر.

