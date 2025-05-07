إيلاف من الرباط: تحلّ، غدًا الخميس، الذكرى الثانية والعشرون لميلاد ولي عهد المغرب، الأمير مولاي الحسن، وهي مناسبة تعبّر فيها مختلف مكونات الشعب المغربي عن مشاطرتها الأسرة الملكية أفراحها ومسرّاتها.

وتُعدّ هذه الذكرى فرصة يستحضر فيها الشعب المغربي الفرحة التي عمّت ربوع البلاد يوم 8 مايو 2003، وهو اليوم الذي أشرقت فيه جنبات القصر الملكي بالرباط بميلاد ولي العهد، الذي اختار له الملك محمد السادس اسم “مولاي الحسن”، في استحضار للاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاده.

ويعكس احتفال الشعب المغربي إلى جانب الأسرة الملكية بهذا الحدث السعيد عمق أواصر التلاحم والترابط التي تجمع العرش بالشعب، وتؤكد تشبّث هذا الأخير بالملك محمد السادس، قائد الأمة.

وجاء إطلاق اسم “مولاي الحسن” على ولي العهد، وفاءً لملكين عظيمين في تاريخ البلاد: السلطان مولاي الحسن الأول، والملك الراحل الحسن الثاني، وتجسيدًا لاستمرارية العرش العلوي واستقرار البلاد وتماسكها عبر العصور.

ويمثّل تخليد ذكرى ميلاد ولي العهد رمزًا تاريخيًا وعاطفيًا بالغ الدلالة، بوصفه تعبيرًا عن الاستمرارية التي تطبع الدولة العلوية، والتي حافظ ملوكها، لأكثر من ثلاثة قرون، على القيم والمبادئ التي تأسست من أجلها، وعلى رأسها وحدة الوطن واستقلاله وصون مقدساته، التي يجسدها شعار المملكة: “الله، الوطن، الملك”.

وتشكّل هذه المناسبة فرصة أيضًا لاستحضار أبرز الأنشطة التي قام بها ولي العهد الأمير مولاي الحسن خلال السنة الماضية، والتي عكست انخراطه الفعّال في الحياة الوطنية.

ففي 21 أبريل الماضي، ترأس بمدينة مكناس حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي نُظّم تحت رعاية الملك محمد السادس ، تحت شعار: “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.

كما أشرف، رفقة شقيقته الأميرة للا خديجة، بتاريخ 3 مارس الماضي بحي أبي رقراق بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446”، التي نظمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، واستفادت منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.

وفي 21 نوفمبر الماضي ، استقبل الأمير مولاي الحسن بمدينة الدار البيضاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة قصيرة قام بها للمغرب.كما ترأس، يوم 5 أكتوبر الماضي ، بمركز المعارض محمد السادس، نهائي النسخة السابعة من الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة( الفروسية التقليدية) المنظّمة ضمن الدورة الخامسة عشرة لمعرض الفرس بالجديدة.

واستقبل، بتاريخ 23 أغسطس 2024، بالقصر الملكي بتطوان، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الخامسة عشرة للمخيم الصيفي الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف.

وتسلّم الأمير مولاي الحسن، في 31 يوليو 2024 بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان، برقية تهنئة وولاء مرفوعة إلى الملك محمد السادس من أسرة القوات المسلحة الملكية، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه عرش المملكة.

وعلى إثر ذلك، استقبل الأمير الضباط الأوائل في دفعتهم من خريجي المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية، ثم ترأس مأدبة غداء أقامها الملك تكريمًا للخريجين، ولشخصيات مدعوّة خلال حفل أداء القسم لفوج الراحلة “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة”.

وفي 10 يونيو 2024، أشرف ولي العهد، بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر الخاصة بالدار البيضاء، والتي تُعدّ الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة تُقدَّر بـ 7,5 ملايين نسمة.

وترأس الأمير مولاي الحسن، في الخامس من الشهر ذاته، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرّج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع، والفوج 58 لسلك الأركان.كما ترأس، بتاريخ 2 يونيو، بالرباط، نهائي جائزة الحسن الثاني، برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية (التبوريدة)، في دورتها الثالثة والعشرين.

وفي 14 مايو 2024، ترأس بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون للمغرب في أكتوبر من السنة الماضية، رافق ولي العهد والده الملك في الاستقبال الرسمي، كما شارك في التوقيع على إعلان الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، والاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها في اليوم ذاته.

وفي اليوم الموالي، شارك في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الملك، مرفوقًا بولي العهد والأمير مولاي رشيد والأميرات، على شرف الرئيس الفرنسي وزوجته.

كما رافق الأمير مولاي الحسن، والده الملك، في مختلف المناسبات الدينية، كإحياء ليلة القدر المباركة، وأداء صلاة عيد الفطر واستقبال التهاني بالمناسبة.

ويمثّل احتفال الشعب المغربي بذكرى ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن تأكيدًا على المكانة الرفيعة التي تحتلها مؤسسة ولاية العهد في النظام الدستوري المغربي، بوصفها تجسيدًا لاستمرارية الدولة، وامتدادًا للنظام الإسلامي العريق، الذي يقوم على إمارة المؤمنين وضمان وحدة البلاد واستقرارها.