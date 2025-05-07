إيلاف من لندن: أكد تقرير إعلامي أن فيلم الإذاعي والخبير البيئي الشهير السير ديفيد أتينبورو عن (المحيط Ocean) هو "أعظم رسالة وجّهها على الإطلاق".

يعكس برنامج "المحيط مع ديفيد أتينبورو" مسيرة حياة المذيع، إذ يأخذ المشاهدين في رحلة عبر مئة عام من الاكتشافات حول بحار الأرض. وتحدث مخرجا الفيلم إلى قناة (سكاي نيوز) في العرض الأول، الذي أقيم قبل عيد ميلاده التاسع والتسعين.

قال مخرجا الفيلم إن أحدث أفلام السير ديفيد أتينبورو هو "أعظم رسالة وجّهها على الإطلاق"، حيث قال أحدهما لسكاي نيوز إن كلمات المذيع الأخيرة حول إنقاذ محيطات العالم جعلته يبكي.

رحلة اكتشاف البحار

يعكس برنامج "المحيط مع ديفيد أتينبورو"، الذي عُرض في دور السينما هذا الأسبوع بمناسبة عيد ميلاده التاسع والتسعين يوم الخميس، مسيرة حياته، إذ يأخذ المشاهدين في رحلة عبر مئة عام من الاكتشافات حول بحار الأرض.

ويأمل أتينبورو أن يُسهم الفيلم في حماية الكوكب من تغير المناخ.

قام بالتصوير مع أفراد الطاقم على مدار عامين لإظهار الشعاب المرجانية وغابات الأعشاب البحرية والبحار المفتوحة، وذلك لإظهار أهمية المحيطات الصحية في الحفاظ على استقرار الكوكب.

وكان الملك تشارلز الثالث من بين ضيوف العرض الأول، الذي أقيم في قاعة المهرجانات الملكية بمركز ساوث بانك في لندن، وقضى وقتًا مع السير ديفيد على السجادة الحمراء.

وصرح توبي نولان، أحد مخرجي فيلم "المحيط Ocean"، والذي عمل مع القناة لمدة 16 عامًا تقريبًا، لمراسلة سكاي نيوز الترفيهية كاتي سبنسر أن الفيلم "مختلف تمامًا" عن أي من أعماله السابقة.

لحظات مؤثرة

وقال: "لا شيء يضاهي أهمية هذا الفيلم. أتذكر جلوسي على شاطئ بارد جدًا قبالة مقاطعة ساسكس، أصور معه، وكنا نؤدي كلمات الافتتاح والختام للفيلم. لقد كانت لحظة مؤثرة للغاية. كانت هذه أقوى الكلمات التي سمعته يقولها في حياتي.

يتحدث السير ديفيد عن إيمانه، بعد قرابة 100 عام على الأرض، بأن محيطات الكوكب هي أهم منطقة يجب حمايتها. يقول نولان: "وإذا أنقذنا المحيط، فإننا ننقذ عالمنا". "لقد أثر ذلك بي حقًا، نعم، لقد فاضت عيناي بالدموع".

وأضاف أنه على الرغم من أن رسالة السير ديفيد هي "الأعظم" حتى الآن، إلا أنها في النهاية رسالة أمل.

ويقول: "شهدت السنوات القليلة الماضية الكثير من التشاؤم واليأس - ونريد أن تكون الخلاصة: إذا أنقذنا محيطنا، يمكننا إحداث فرق كبير في مناخنا، ومصايد الأسماك لدينا، والحفاظ على البيئة، والأمن الغذائي".

"الرجل لا يتوقف أبدًا"

التقى زميله المخرج كيث سكولي بالسير ديفيد عندما كان طالبًا في علم الحيوان في ثمانينيات القرن الماضي، وبدأ العمل مع المحطة.

قال: "لقد حظيت بشرف العمل مع هذا الرجل العظيم طوال مسيرتي المهنية. إنه شخصٌ رائعٌ يعمل بروح الفريق". إنه يُنجز عمله بإتقانٍ مُذهل، ويتوقع معايير عالية جدًا، لكن العمل معه كان دائمًا تجربةً ممتعةً للغاية.

وقال سكولي إنه يتمتع أيضًا بأخلاقيات عمل "استثنائية". "إنه لا يتوقف أبدًا، وأعتقد أن الوقت ثمينٌ جدًا بالنسبة له، ولا يُضيعه أحد. إنه بالتأكيد لا يُضيعه أبدًا. وهذا يُؤثر على جميع من عملوا معه."

وأضاف أن السير ديفيد لا يزال لديه المزيد ليقدمه. "أنا متأكد من أن هذا ليس فيلمه الوثائقي الأخير على الإطلاق، وفي الواقع، أعلم أن هناك أشياء أخرى تحدث، لكنني أعتقد أن هذا فيلم مهم للغاية."

وقال كولين بوتفيلد، وهو مخرج آخر للفيلم، إن جميع أفراد الطاقم سينبهرون بحماس المذيع وطاقته. "إذا ظهر مخلوق غريب في النهاية، فسيذهب إلى أي مكان."

حضور جون كيري

وكان الممثل ومقدم برامج السفر السير مايكل بالين، ووزير الخارجية الأميركي السابق ومبعوث المناخ جون كيري، ورائد الفضاء تيم بيك، من بين المشاهير والشخصيات المعروفة الذين حضروا العرض الأول للفيلم.

وصرح السيد كيري لقناة (سكاي نيوز) بأنه "متفائل حقًا" بشأن مستقبل كوكب الأرض، وأن فيلم "المحيط" سيكون "حافزًا جديدًا ورسالة قوية سيجدها الناس حتمية".

وأضاف: "جميعنا نحب المحيط. يعتقد الجميع أنها أكبر من أن تُدمر، لكن هذا غير صحيح. ففي جميع أنحاء العالم، تتعرض حاليًا لهجمات بشرية بطرق غير منطقية، لكن من السهل إصلاحها.