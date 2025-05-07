إيلاف من واشنطن: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة، ويقولون إنهم لن يهاجموا السفن وأن واشنطن ستوقف الضربات.

وقال ترامب: "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن، أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

وأشار ترامب إلى أنه سيصدر "إعلانا مهما جدا" قبل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، قائلا "أعتقد أنه قبل ذلك (الجولة)، سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره. لن أكشف عنه، وهو إيجابي للغاية".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 وحتى 16 مايو الجاري.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد صرح الإثنين بأنه يأمل بأن تصدر قريبا "إعلانات مهمة تتعلق بتوسيع اتفاقيات أبراهام".

وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل هجماتها ضد إسرائيل، وذلك بعد ساعات من قصف جوي شنته تل أبيب على منشآت حيوية في صنعاء وضواحيها.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، أن "العدو الإسرائيلي تعمد استهداف خزانات الوقود بمحطات الكهرباء لصناعة مشهد أدخنة جنوب وشمال العاصمة صنعاء.. واستهدف مطار صنعاء الدولي لأكثر من مرة واليمن سيواصل عمليات الرد والإسناد".

ومنذ استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، تبنت "أنصار الله"، 21 هجوما على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتنفذ القوات الأمريكية للشهر الثاني تواليا، غارات جوية مكثفة على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، منذ إعلانها استئناف قرارها حظر مرور السفن المرتبطة بإسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل السفن الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.