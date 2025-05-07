إيلاف من واشنطن: أفادت تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت جهودها الرامية إلى جمع معلومات استخباراتية حول غرينلاند، في إشارة إلى احتمال وجود خطط لدى واشنطن لضم الجزيرة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين كبار في الاستخبارات الوطنية الأمريكية وجهوا الأسبوع الماضي تعليمات سرية إلى أجهزة المخابرات، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، تطلب منها تقييم المزاج العام في غرينلاند بشأن قضايا مثل الاستقلال ومدى تقبل فكرة استغلال الولايات المتحدة للموارد الطبيعية هناك، مع التركيز بشكل خاص على تحديد الأطراف المؤيدة للمصالح الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءا من الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خططها الرامية إلى بسط النفوذ على الجزيرة، مما يعكس جدية النوايا الأمريكية في هذا الصدد.

من جهته، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس عبر عن قلقه بشأن أمن غرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وفي رد فعل على التقرير، اتهمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية الصحيفة بنشر معلومات سرية، ووصفت المقال بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي.

يأتي ذلك في سياق التصريحات المتكررة لترامب التي تؤكد ضرورة انضمام غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة الدنماركية، إلى الولايات المتحدة، حيث لم يستبعد في السابق استخدام الخيار العسكري لتحقيق هذا الهدف.

ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى معارضة غالبة بين سكان الجزيرة لهذه الفكرة، حيث أظهر استطلاع أجري في يناير الماضي أن 6% فقط من الغرينلانديين يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد طرح سابقا فكرة شراء غرينلاند، إلا أن الحكومتين الدنماركية والغرينلاندية رفضتا الفكرة بشكل قاطع.